Subaru Ascent 2023 : voici les prix pour le Canada

• Subaru a confirmé les prix du VUS Ascent 2023.

• Le prix de départ du modèle de base Convenience est fixé à 40 995 $.

• La version haut de gamme Premier coûte 53 995 $.

• Restez à l'écoute pour notre essai routier de l'Ascent 2023 rafraîchi dans les semaines à venir.

Subaru Canada a annoncé les prix de l'Ascent 2023 rafraîchi. Les enchères pour le VUS commenceront à 40 995 , ce qui donne aux acheteurs le modèle de base Convenience sans rien d’ajouté. Le prix grimpe ensuite pour atteindre 53 995 $, prix de base de la version haut de gamme Premier.

Les détails concernant le Subaru Ascent 2023 rafraîchi peuvent être trouvés ici, mais les points saillants comprennent un look révisé, notamment des éléments avant et arrière redessinés, et des technologies mises à jour ou améliorées à l'intérieur, tels Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série et un écran d'infodivertissement de 11,6 pouces de série.

Voici la répartition des prix et les principales caractéristiques de chaque Ascent 2023 :

Ascent Commodité (PDSF 40 995 $) - Cette version comprend maintenant les éléments de série mentionnés ci-dessus, plus un siège conducteur à réglage électrique 8 directions, une climatisation automatique tri-zone avant et arrière, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des sièges avant chauffants, des roues en alliage d'aluminium de 18 pouces, le verrouillage automatique des portes à commande électrique, des vitres et des rétroviseurs latéraux à commande électrique et un écran multifonction.

Sont également inclus un système de sécurité avec immobilisateur de moteur, une caméra de vision arrière, des ports d'entrée/de charge USB-A et USB-C dans les sections avant et arrière de la console centrale, des rails de toit surélevés et 19 porte-gobelets.

Nouveauté de cette année, la caméra de vision arrière de série comprend un lave-glace pour assurer une vision claire lors des manœuvres de recul.

Ascent Tourisme, avec ou sans fauteuils capitaines (PDSF 45 495 $) - Ce modèle est équipé de phares antibrouillard à DEL, d'une glace d'intimité pour la lunette arrière, d'un toit ouvrant électrique panoramique, d'un volant chauffant gainé de cuir et d'une poignée de levier de vitesses gainée de cuir, d'une climatisation automatique indépendante à la deuxième rangée, de rétroviseurs extérieurs de la couleur de la carrosserie avec clignotants intégrés et d'un dégivreur d'essuie-glace.

La technologie embarquée comprend les services connectés SUBARU STARLINK (essai gratuit de 3 ans), l'accès sans clé avec démarrage par bouton-poussoir, le hayon électrique, le rétroviseur à atténuation automatique avec HomeLink, le freinage automatique en marche arrière et le système Subaru de détection des véhicules arrière et latéraux (SRVD), y compris la détection des angles morts avec assistance au changement de voie et l'alerte de circulation transversale arrière.

Subaru Ascent 2023 - Intérieur | Photo : Subaru

La finition Touring peut être équipée d'une banquette de deuxième rangée ou de fauteuils capitaines.

Ascent Onyx (PDSF 47 295 $) - Cette version ajoute à la version Touring 7 places des éléments extérieurs exclusifs au fini noir, des écussons et des roues de 20 pouces en alliage d'aluminium au fini noir. Les sièges sont enveloppés d'un matériau doux au toucher tout temps avec de nouvelles surpiqûres vertes contrastantes.

Ascent Limited, avec ou sans fauteuils capitaines (PDSF 50 895 $) - Ce modèle ajoute le système DriverFocus et le système audio haut de gamme Harman Kardon avec Cabin Connect. L'écran d'infodivertissement de 11,6 pouces bénéficie également d'une navigation intégrée.

L'extérieur présente un habillage de porte inférieur distinct avec des accents chromés et de nouvelles jantes en alliage d'aluminium de 20 pouces en gris foncé avec une finition machine.

À l'intérieur, nous trouvons une sellerie garnie de cuir, un siège conducteur à 12 réglages électriques avec support lombaire et extension du coussin du siège, un siège passager avant à 4 réglages électriques et des pare-soleil rétractables à la deuxième rangée. Un nouveau port de charge USB-A a été ajouté à la troisième rangée. Les modèles Limited comprennent également des sièges chauffants à la deuxième rangée.

La version Limited peut également être équipée de banquettes ou de fauteuils capitaines à la deuxième rangée.

Ascent Premier (PDSF - 53 995 $) - Cette version reprend la version Limited et y ajoute une calandre noire brillante exclusive, des poignées de porte chromées et des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement en chrome satiné avec clignotants intégrés.

L'habitacle unique comprend des garnitures d'accentuation au fini mat à motif de bois et une sellerie garnie de cuir perforé noir ou brun. Les sièges sont en cuir Nappa et un siège conducteur et passager avant ventilé à trois modes est également de série.

La Premier est équipée de série du système de surveillance de la vision périphérique, du rétroviseur intelligent et d'une caméra de vision frontale à 65 degrés.