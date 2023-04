Subaru en 2023 : les modèles et les changements

Le constructeur reconnu pour son rouage intégral et son succès en rallye international s’amène enfin du côté électrique. On accueille donc dans la gamme Subaru le multisegment Solterra, cousin proche du Toyota bZ4X. Mais, ce n’est pas tout, car d’autres nouveautés sont en route pour le marché nord-américain.

Nous faisons le tour de la gamme au grand complet dans ce tour d’horizon de Subaru pour 2023.

LES VOITURES

Subaru BRZ



Subaru BRZ Photo : D.Boshouwers

Le coupé sport de Subaru, développé en partenariat avec Toyota, est la définition même du plaisir de conduire avec sa configuration à moteur 4-cylindres à plat à l’avant et ses seules roues motrices arrière. Quant à la boîte de vitesses manuelle à six rapports, elle s’occupe d’attirer les mordus des trois pédales qui n’ont pas les moyens financiers d’accéder à l’échelon supérieur.

En 2023, la gamme BRZ ne change pas du tout, elle qui poursuit sa route avec deux livrées : BRZ (de base) ou Sport-tech. Et avec la possibilité d’équiper la voiture d’une boîte de vitesses automatique à six rapports, il est également possible d’ajouter le système EyeSight qui, rappelons-le, ne peut faire équipe avec la boîte manuelle.

Subaru Impreza

Subaru Impreza Photo : Subaru

La voiture la plus abordable de la marque sera entièrement remaniée pour 2024. Cette nouvelle édition a d’ailleurs été dévoilé au récent Salon de l’auto de Montréal en janvier dernier.

Mais pour 2023, la voiture compacte qui n’est même plus offerte en format berline doit tenir bon jusqu’à l’arrivée de la relève.

L’année-modèle 2023 ne chamboule donc rien. l’Impreza conserve ses quatre niveaux de finition : Commodité, Tourisme, Sport et Sport-tech. Toutes les livrées sont disponibles avec le système EyeSight, tandis que la Sport-tech, la plus cossue de la gamme, le reçoit d’emblée.

Pour les inconditionnels de la boîte manuelle, sachez que l’unité de l’Impreza ne compte que cinq rapports, contrairement à ce qui est boulonné à bord de la BRZ et de la WRX.

Subaru Legacy

Subaru Legacy GT Photo : D.Boshouwers

Les ventes de berlines intermédiaires ont déjà été plus importantes, ce phénomène ayant été causé par l’arrivée de la manne utilitaire. En fait, Subaru aurait très bien pu retirer sa Legacy du marché pour se concentrer uniquement sur la familiale surélevée Outback. Eh bien non, car la seule berline de la catégorie livrée d’office avec un rouage intégral depuis plus de trois décennies est toujours là. Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ne sont pas prêts à passer du côté utilitaire.

Redessinée pour 2023, la Subaru Legacy se reconnaît notamment par sa devanture plus agressive, grâce à cette grille de calandre plus imposante. Contrairement à la Subaru Outback très prisée de la clientèle aventurière, la berline Legacy n’est disponible qu’en trois niveaux de finition : Tourisme, Limited et GT.

Sous le capot, la Legacy sort de l’usine avec le même bloc 4 cylindres à plat et de 182 chevaux (Tourisme et Limited), tandis que la GT profite du bloc 2,4 litres 4 cylindres à plat turbocompressé de 260 chevaux.

Même si sa diffusion risque d’être de plus en plus limitée, la Subaru Legacy demeure l’une des valeurs sûres de la catégorie, avec sa qualité de construction et sa durabilité à long terme.

Subaru WRX

Subaru WRX Photo : D.Boshouwers

Relancée l’an dernier, la berline WRX a pris un tournant plus « utilitaire » avec ses contours d’ailes en plastique noir, sa garde au sol plus proche de celle d’un VUS, et l’absence de la mythique WRX STI. Eh oui, la superberline nipponne a été retirée de l’alignement pour 2023. Les amateurs de berlines quatre roues motrices à moteur turbo doivent donc se tourner vers la WRX qui, malgré cette nouvelle approche, est toujours aussi plaisante à conduire.

Puisqu’il s’agit d’une voiture qui s’adresse à une clientèle de passionnés, l’offre du constructeur s’en tient à trois livrées au pays : WRX (de base), Sport et Sport-tech, les deux dernières pouvant aussi être commandées avec une boîte de vitesses à variation continue (CVT) et le système d’aide à la conduite EyeSight.

Bien entendu, sur les livrées Sport et Sport-tech, l’équipement est plus relevé, notamment avec des jantes plus grandes, des appendices aérodynamiques supplémentaires à l’extérieur, des phares directionnels (Sport-tech seulement), un toit ouvrant et un choix plus important de coloris pour la carrosserie.

LES VUS

Subaru Ascent

Subaru Ascent Photo : Auto123

Le constructeur nippon est un membre de la catégorie des multisegments à trois rangées de sièges depuis un bon moment déjà, mais disons que sa première incursion ne s’est pas déroulée comme prévu. Le prédécesseur Tribeca n’a pas connu l’effet escompté en effet. En revanche, le Subaru Ascent, apparu en 2019, est un véhicule qui s’aligne beaucoup plus avec les ténors du segment, grâce notamment à des dimensions plus généreuses.

L’unique mécanique disponible, un moteur 4 cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres livre toujours une puissance correcte de 260 chevaux. La seule boîte de vitesses disponible, une unité à variation continue (CVT) s’occupe d’acheminer la puissance aux quatre roues motrices.

Pour 2023, l’Ascent a enfin droit à une légère refonte de mi-parcours. La devanture se voit confier une grille de calandre plus imposante, tandis que les phares changent de forme pour l’occasion. L’autre nouveauté pour 2023 est l’ajout de cette livrée Onyx qui adopte une ambiance très sombre à l’extérieur. Toutefois, les consommateurs qui recherchent un tel véhicule peuvent aussi arrêter leur choix sur les livrées Commodité (de base), Tourisme, Limited et Premier. Notez aussi que pour obtenir les sièges capitaines à la deuxième rangée, il faut opter pour les versions Tourisme ou Limited.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek Photo : D.Boshouwers

Le Crosstrek est lui aussi en attente de la nouvelle version 2024 qui ne change pas beaucoup. En effet, le Crosstrek entièrement révisé est davantage une évolution qu’une révolution. Les livrées Commodité, Tourisme, Sport, Outdoor et Limited constituent les choix pour 2023. Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, la livrée 2024 était déjà disponible en commande, ce qui veut dire que les stocks de Crosstrek 2023 sont très bas.

Peu importe, outre le design qui change, les deux années-modèles du multisegment sont très similaires, notamment sous le capot où le moteur 4 cylindres à plat de 2,0 litres de cylindrée livre toujours une puissance de 152 chevaux. Toutefois, l’option à 2,5 litres de cylindrée était toujours disponible sous le capot de la livrée Outdoor, elle qui livre plutôt 182 chevaux sous le pied droit.

Presque toutes les versions du Crosstrek sont livrables avec la boîte de vitesses CVT. À partir de 2024, il ne restera plus que cette boîte de vitesses, l’unité manuelle qui a été retirée du catalogue de la gamme.

Subaru Forester

Subaru Forester Wilderness Photo : D.Boshouwers

Le VUS compact n’a pas une tâche facile au sein de cette catégorie où plusieurs premiers de classe attirent les regards et l’intérêt du public. Pourtant, le Forester est parmi nous depuis les débuts de cette catégorie à la fois utilitaire et urbaine. Au fil des années, le VUS a grandi, au même rythme que les véhicules avec lequel il partage ses composantes mécaniques (Impreza, Crosstrek, etc.).

Redessiné pour l’année-modèle 2022, le VUS compact est beaucoup moins anonyme que par le passé. Avec cette génération du modèle, le constructeur a simplifié l’offre sous le capot. Le véhicule n’est donc disponible qu’avec un seul groupe motopropulseur, soit le même bloc à plat de 2,5 litres boulonné à bord de la familiale Outback, notamment.

Le Forester est livrable en version Forester (de base), Tourisme, Sport, Wilderness, Limited et Premier. Pour ceux et celles qui voudraient se démarquer, les livrées Sport et Wilderness sont clairement celles qui ressortent du lot avec leurs coloris orange ou leur apparence de véhicule prêt pour l’aventure.Subaru Outback

Subaru Outback Photo : V.Aubé

Il s’agit sans contredit de l’une des histoires à succès de Subaru. La familiale Outback a non seulement chassé la familiale Legacy du continent il y a plus de dix ans déjà, mais en plus, l’Outback est devenu l’un des modèles incontournables du segment des VUS intermédiaires. Et même si le véhicule a crû énormément au fil des années, sa conduite de « voiture » est toujours là en arrière-plan.

Le consommateur a aussi le choix de repartir au volant d’une version munie du 4-cylindres à plat atmosphérique de 2,5 litres de cylindrée. Ce moulin livre une puissance de 182 chevaux. Les versions Commodité, Tourisme et Onyx, accueillent ce « petit » moteur.

Sinon, le moteur de l’Ascent (un bloc 2,4 litres gavé par turbocompresseur) livre plutôt 260 chevaux à bord des livrées Wilderness, Limited XT et Premier XT de l’Outback.

Subaru Solterra

Subaru Solterra Photo : D.Boshouwers

Ainsi, Subaru s’aventure enfin dans le créneau électrique avec ce deuxième projet concocté en collaboration avec son partenaire Toyota. Le Solterra est quasiment identique au cousin Toyota bZ4X, à l’exception du rouage. En effet, le modèle Subaru n’est pas disponible avec deux roues motrices seulement. La réputation que s’est forgée la marque étoilée avec ses véhicules munis de la traction intégrale à prise constante se devaient de rester intacte, après tout.

En fait, tout ce que le consommateur doit choisir lorsqu’il entre dans une concession Subaru dans le but d’acheter un Solterra, c’est le niveau de luxe qu’il désire. Avec trois livrées, AWD (de base), AWD avec groupe De luxe et AWD avec groupe Technologie.

Dans ces livrées plus habillées, les jantes ont un diamètre plus imposant de 20 pouces, en plus de recevoir des composantes distinctes à l’extérieur. À l’intérieur, l’écran central tactile est plus grand et ainsi de suite.

L’autonomie annoncée, quant à elle, est de 360 km, une distance qui pourrait diminuer pendant les journées plus froides de l’hiver, rappelons-le.

