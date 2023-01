Photo : Auto123 Subaru Ascent 2023 - En plein forêt

• Auto123 a mis à l’essai la Subaru Ascent 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

• Ce VUS, toujours aussi spacieux et pratique, entame sa deuxième génération.

Picton, Ontario – Le constructeur nippon avait convié quelques membres de la presse automobile à Picton, en Ontario, pour passer une journée entière à brasser le tout nouveau Ascent 2023 sur route et en hors route léger.

Quoi de neuf pour le Subaru Ascent 2023 ?

À l’extérieur, on remarquera tout de suite le nouveau faciès avec une calandre plus imposante, des blocs optiques améliorés et de nouvelles jantes pour les versions Limited et Premier uniquement.

Photo : Auto123 Subaru Ascent 2023 - Int.érieur

Les modifications les plus importantes se trouvent à l’intérieur du véhicule. L’écran d’infodivertissement est maintenant à 11,6 pouces et positionné à la verticale. Les dispositifs Apple CarPlay et Android Auto passent en mode sans fil, et ce, à partir du modèle de base.

Une amélioration qui se fait remarquer est celle du système de sécurité EyeSight de Subaru. Le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien dans la voie ont été améliorés grâce à un champ de vision plus large, à une mise à jour du logiciel de contrôle et à l'ajout d'un servofrein électrique. Le système EyeSight est donc beaucoup moins irritant que par le passé.

L'Ascent propose désormais une caméra à 360 degrés et un système de haut-parleurs intérieurs Cabin Connect pour faciliter la communication entre les occupants de la première et de la troisième rangée. Il faut cependant choisir la finition Limited ou Premier pour y avoir droit.

Photo : Auto123 Subaru Ascent 2023 - Profil

Quels sont les prix du Subaru Ascent 2023 ?

Tous les niveaux de finition sont équipés de série de la traction intégrale symétrique de Subaru et du système X-MODE.

La version Commodité, offerte à 43 303 $, est la version d’entrée de gamme. Elle comprend le système d’aide à la conduite EyeSight incluant le braquage automatique d’urgence, l’assistance au centrage dans la voie et le freinage automatique en marche arrière. Les rétroviseurs latéraux sont maintenant de la couleur de la carrosserie. Le siège du conducteur est à réglage électrique en 8 directions. Le volant et la poignée du levier de vitesses sont gainés de cuir et vous avez également droit à la climatisation automatique indépendante à trois zones.

La version Tourisme qui se détaille à 47 803 $ offre la possibilité d’équiper votre Subaru Ascent de sept ou huit sièges. Une clé intelligente est également d’office tout comme le hayon électrique. Le système SRVD est également de série à partir de cette livrée. Ce système présente trois fonctions distinctes : la détection d'angles morts, l'assistance au changement de voie et le système d’avertissement de circulation transversale arrière.

Autre petite option qui contribue grandement au confort est le système de service connecté Subaru Starlink. Ce service vous permet de contrôler plusieurs fonctionnalités de votre Subaru. Vous pouvez entre autres choses verrouiller, déverrouiller et démarrer votre véhicule à distance. L’abonnement est d’abord offert les trois premières années et par la suite il vous en coutera environ 175 $ par année pour continuer d’en bénéficier.

Photo : Auto123 Subaru Ascent 2023 - Sièges arrière

Cette version offre également un immense toit panoramique qui vient ajouter beaucoup de clarté à l’intérieur du véhicule.

La version Onyx à 49 603 $ est équipée d'éléments extérieurs exclusifs en finition noire, d’écussons et de jantes en alliage de 20 pouces. À l'intérieur, les sièges sont enveloppés d'un matériau hydrofuge Subaru StarTex pour plus de durabilité et un nettoyage facile.

La livrée Limited (53 203 $) offre également des jantes de 20 pouces avec un design différent de la version Onyx. Une fonction mémoire pour les 12 réglages du siège électrique côté conducteur, la sellerie qui est maintenant en cuir. Avec cette livrée, vous avez droit aussi à l’option Subaru « DriverFocus » qui, grâce à une caméra orientée vers le visage du conducteur, surveille les signes de fatigue, d’inattention ou de distraction du conducteur. Elle est aussi disponible en sept ou huit sièges pour répondre à vos besoins.

Le modèle Premier est le plus luxueux des Ascent. À 56 303 $, cette finition vous donne droit aux sièges ventilés à l’avant, une sellerie de cuir Nappa, une caméra 360 degrés et un rétroviseur intérieur intelligent. Il faut mentionner ici qu’il sert à afficher l'image captée par une caméra dissimulée à l’extérieur du hayon lorsque la vue arrière est obstruée.

Photo : Auto123 Subaru Ascent 2023 - De côté

Quel moteur pour le Subaru Ascent 2023 ?

Équipée de série d'un moteur BOXER turbo de 2,4-litres, l'Ascent offre aux conducteurs 260 chevaux et 277 lb-pi de couple. Ce moteur est associé à une transmission à variation continue dotée d'un mode manuel à huit « vitesses ». Ce groupe motopropulseur permet une capacité de remorquage allant jusqu'à 5 000 livres avec l'assistance à la stabilité de la remorque de série.

Lors de notre journée d’essai, qui s’est déroulée en conduite sur route et hors route léger, le moteur a fait un très bon travail, à condition de ne pas se faire brusquer. Si on souhaite tout de même le pousser un peu, il met un petit délai avant de répondre à la sollicitation du pied droit et la boîte CVT sait manifester son mécontentement.

Bref, ce n’est pas un véhicule sportif, mais familial. Conduit comme tel, il répond parfaitement aux attentes.

Au chapitre de la consommation, les chiffres officiels parlent de 12,3 litres en ville et 9,4 sur route. De notre côté, après avoir sans trop malmené le véhicule, mais non plus sans le dorloter pour autant, nous avons obtenu des chiffres de 8,9 litres / 100 km après 146 km parcourus. C’est une bonne surprise.

Seule petite déception lorsqu’on pose la question sur l’hybridation ou l’électrification; Subaru demeure vague sur la possibilité d’utiliser une telle motorisation sur ce type de véhicule

Photo : Auto123 Subaru Ascent 2023 - En route

Le Subaru Ascent est-il sécuritaire ?

Oui, Subaru fait de la sécurité son fer de lance.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les technologies de sécurité et d’aide à la conduite sont intégrées dès la version de base.

Ainsi, l’alerte de collision et le freinage d'urgence automatisé de série, l’avertisseur de sortie de voie et assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif sont tous de série. Sans oublier la redoutable traction intégrale qui a fait le succès de la marque.

Les versions mieux nanties, Limited et Premier, ont également droit au système « DriverFocus » qui surveille le conducteur. Notre avis est mitigé sur cette fonctionnalité. Non pas que le système n’est pas au point, mais parce qu’il vous surveille constamment. Impossible de détourner le regard plus de 2 secondes de la route sans avoir un message d’alerte qui vous somme de regarder la route. En théorie, c’est rassurant, mais au quotidien, cela risque d’être frustrant.

L’autre avantage de ce système est qu’il peut reconnaitre qui est assis derrière le véhicule. On peut inscrire jusqu’à cinq personnes différentes et là où la compétition offre des sièges à mémoire préréglé, Subaru propose la reconnaissance faciale. Il adaptera les paramètres automatiquement en fonction de la personne assise derrière le volant à condition qu’elle ait été enregistrée au préalable

Photo : Auto123 Subaru Ascent 2023 - Trois quarts arrière

Comment se conduit le Subaru Ascent 2023 ?

Nous avons pu conduire le véhicule pendant environ six heures durant notre journée. Nous avons surtout utilisé de petites routes de campagnes asphaltées et d’autres qui ne l’étaient pas. Nous avons pu constater que le véhicule se comporte très bien et était très bien balancé sur tous types de revêtement.

Nous avons cependant pris un plaisir particulier sur les routes non asphaltées. La boue, les flaques d’eau et les graviers n’ont pas eu raison de notre véhicule qui s’accrochait, sans trop de difficultés, à la route. Même en essayant de le faire sortir de sa trajectoire, le véhicule se reprenait toujours pour garder le cap droit. C’est ici qu’on voit toute la valeur et les atouts du système intégral de Subaru.

Le système de freinage nous a aussi gâtés durant notre journée d’essai. Peu importe les conditions, le véhicule s’immobilisait toujours sans aucun problème et en ligne droite.

Quelle version de l’Ascent choisir ?

Nous avons pu conduire deux Ascent avec des finitions différentes : la version Tourisme et le modèle Premier. L’Ascent Tourisme avait une banquette à l’arrière et pouvait donc accommoder huit passagers. Le deuxième véhicule avait des sièges capitaines avec une capacité maximale de sept personnes. Passons sur le niveau de finition, car c’est une question de goûts, de besoins et de moyens, mais nous tenons à signaler que notre choix s’est arrêté sur la version Tourisme. Nous avons trouvé, dans ce niveau de finition, l’essentiel aussi bien en termes de sécurité qu’en confort. Les sièges, même s’ils sont en tissus, reflètent la solidité de la marque en plus d’être très confortables.

Les 8 500 $ demandés pour la version la plus cossue ne nous ont pas semblé nécessaires

Photo : Auto123 Subaru Ascent 2023 - Avant

La concurrence principale

Chevrolet Traverse

Honda Pilot

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Mazda CX-9

Nissan Pathfinder

Toyota Highlander

Volkswagen Atlas