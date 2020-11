Subaru dévoile sa nouvelle BRZ 2022

La nouvelle Subaru BRZ 2022 de deuxième génération est présentée.

Nous avions eu droit à un aperçu la semaine dernière. Cette semaine, c’est le modèle au complet qui se montre sous nos yeux alors que Subaru a enfin levé le voile sur la nouvelle et deuxième génération de sa sportive BRZ.

Avant de décrire ce qui nous a été présenté, une première précision sur la mécanique. Alors que toutes les rumeurs pointaient vers la greffe sous le capot du bloc 4-cylindres turbo de 2,4 litres que l’on trouve au service d’autres produits de la marque, c’est plutôt à un bloc 4-cylindres atmosphérique de 2,4 litres auquel nous aurons droit. Ce dernier va proposer 228 chevaux et 184 livres-pieds de couple, ce qui représente tout de même une hausse de 23 forces et de 28 livres-pieds de couple par rapport au 4-cylindres de 2 litres de la cuvée actuelle.

C’est moins que les 260 chevaux du moteur turbo anticipé, mais quand même.

La bonne nouvelle, c’est que le moteur choisi peut chanter jusqu’à 7500 tours/minute, ce qui promet d’être intéressant. Ce qui le sera tout autant, c’est qu’il va toujours envoyer sa puissance aux roues arrière via le travail d’une boîte manuelle à six rapports. Le modèle va aussi profiter d’un différentiel arrière à glissement limité. Une transmission automatique à six rapports, agrémentée de palettes au volant, sera aussi offerte.

Photo : Subaru Subaru BRZ 2022, trois quarts arrière

En matière de proportion, on a pratiquement droit à un copier-coller, car la nouvelle BRZ se voit allongée d’un peu plus d’un pouce et abaissée d’un demi-pouce par rapport à l’ancienne. L’empattement ? Il a gagné… deux dixièmes de pouces. On comprend ici que les ingénieurs ont travaillé à améliorer un équilibre qui frisait déjà la perfection.

Pour ce qui est du style, on remarque de nouveaux phares qui s’élèvent un peu plus haut, un avant plus ramassé, ainsi qu’une partie arrière qui n’est pas sans rappeler la Nissan Z à la hauteur des ailes. Pour ce qui est de l’arrière en tant que tel, l’approche est unique à l’entreprise. Pour en revenir à l’avant, on note que la calandre a été abaissée et que de nouvelles ouvertures latérales derrière les roues avant envoient l’air du dessous de la voiture vers les jupes latérales plus prononcées pour une force d’appui supplémentaire. Des subtilités, vraiment, mais qui promettent une fois sur la route.

De petits ailerons sur les arches des roues arrière facilitent également l’adhérence, tout comme l’intégration du becquet à l’arrière. Le modèle de base Premium repose sur des roues de 17 pouces, tandis que la version Limited est équipée d’un ensemble de roues de 18 pouces.

Notez que pour l’instant, le modèle présenté s’affiche avec les spécifications américaines ; il faudra voir si des différences touchent les versions qui nous seront réservées.

Photo : Subaru Subaru BRZ 2022, intérieur

L’intérieur

À bord, Subaru a également repensé l’intérieur de sa BRZ. Ce dernier présente des jauges à affichage numérique sur écran de sept pouces. Il peut être personnalisé pour montrer des éléments tels qu’un indicateur de température de l’eau et un bidule qui calcule les forces G. L’écran multimédia standard de 6,2 pouces du modèle actuel laisse sa place à une unité plus imposante de 8 pouces. Celle-ci renferme les applications Apple CarPlay et Android Auto qui sont offertes de série. Les sièges baquets ont conservé leurs coutures rouges, en passant.

La Subaru BRZ 2022 se décline en variante Premium ou Limited. Elle fera ses débuts à l’automne 2021 et les prix seront annoncés plus tard. Pour les consommateurs canadiens, ce début tardif signifie qu’il faudra probablement attendre le printemps 2022 avant de pouvoir la mettre à l’essai, à moins de l’équiper de pneus d’hiver à son arrivée dans un an.

Et, bien sûr, il faudra voir ce qui va se passer du côté de Toyota maintenant, car la conception de cette BRZ s’est aussi faite en collaboration avec le géant japonais qui va de son côté nous proposer une nouvelle mouture de sa 86.