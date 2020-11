Hier, nous vous présentions la nouvelle génération de la Subaru BRZ, ce biplace sportif développé en partenariat avec Toyota. On apprenait du coup quelle mécanique allait être à son service au cours des prochaines années.

Le choix s’est arrêté sur un moteur 4-cylindres de 2,4 litres offrant une puissance de 228 chevaux et 184 livres-pieds de couple. Cela représente des gains somme toute importants par rapport aux 205 chevaux et 151 livres-pieds de couple du 4-cylindres de 2 litres du modèle actuel.

On nous avait promis plus de puissance et on livre la marchandise. Cependant, plusieurs se sont montrés déçus, car ils anticipaient l’arrivée du bloc 4-cylindres turbo de 2,4 litres de la marque sous le capot, un moteur qui propose 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple.

En entrevue avec le site Road & Track, Dominick Infante, le responsable des relations publiques de Subaru, a expliqué pourquoi la nouvelle génération du modèle ne profitait pas du moteur turbo. Et comme ce fut le cas avec la première, c’est une question d’équilibre.

Photo : Subaru Moteur de la Subaru BRZ 2022

Concrètement, le moteur retenu pouvait être installé plus bas que la mécanique turbo, ce qui est essentiel pour maintenir le centre de gravité le plus bas possible. Le problème, c’est que le turbo du moteur de 2,4 litres qui sert l’Ascent et l’Outback, notamment, aurait été monté dans la partie inférieure du moteur sur la BRZ, ce qui aurait forcé les ingénieurs à rehausser les points d’ancrage du moulin. Cette action aurait relevé le centre de gravité du modèle et du coup, affecté la tenue de route et l’équilibre du véhicule.

Est-ce qu’on aurait pu développer une mécanique turbo spécifique pour ce produit ? Subaru ne répond pas à cette question spécifiquement, mais s’il est clair qu’on aurait pu le faire, la question des coûts est assurément ce qui a mis un frein au projet. Le prix de la BRZ aurait alors subi une hausse importante et il est clair qu’on souhaitait garder celui-ci le plus abordable possible. Aussi, l’ajout d’un turbo aurait probablement poussé le poids au-dessus des 2900 livres.

Bref, l’objectif premier avec la BRZ est l’expérience de conduite, un élément qui est assuré par l’équilibre et la tenue de route du modèle. La puissance n’est pas garante de tout et considérant ce qu’on nous a livré avec la première génération, on va faire confiance aux ingénieurs.

Le verdict tombera l’an prochain à l’arrivée du modèle, à l’automne.