Subaru Crosstrek 2024 : les prix pour le Canada confirmés

Photo : Subaru Subaru Crosstrek 2024 - Trois quarts arrière

• Subaru Canada dévoile les prix et les versions pour son nouveau Crosstrek 2024.

• En tout, quatre variantes seront au menu, soit Commodité, Tourisme, Onyx et Limited.

• Les deux mêmes moteurs 4-cylindres de 2,0 et 2,5 litres reviennent, mais on note la disparition de la boîte manuelle avec le premier.

Au plus récent Salon de l’auto de Chicago, qui s’est tendu au début du mois de février, Subaru présentait à l’Amérique du Nord la nouvelle génération, la troisième, de son VUS Crosstrek.

Le véhicule pourra être admiré par les amateurs au Salon de l’Auto de Toronto, un événement qui revient au programme cette année après une absence remarquée en raison de la pandémie.

En prévision de ce dernier, Subaru Canada a partagé les prix et les versions du modèle qui seront commercialisées au Canada. On sait qu’il y a toujours de petites différentes entre les dotations canadiennes et américaines. On est maintenant fixés.

Photo : Subaru Subaru Crosstrek 2024 - Design extérieur

D’abord, les versions. Pour l’année 2024, celui qui est en ce moment le modèle le plus vendu de la marque au Canada sera offert sous les configurations Commodité, Tourisme, Onyx et Limited.

Comme c’est le cas du côté américain, les deux premières versions de la gamme vont être animées par un 4-cylindres de 2,0 litres, un bloc qui développe 152 chevaux et 145 lb-pi de couple. En passant aux déclinaisons Onyx et Limited, on va retrouver sous le capot un 4-cylindres de 2,5 litres, cette fois capable d’offrir 182 chevaux et 178 lb-pi de couple. Les deux mécaniques seront mariées exclusivement à une transmission à variation continue (CVT), ce qui signifie que la boîte manuelle qui était offerte avec le bloc de 2 litres a été reléguée aux oubliettes.

Concernant les prix, ça va se détailler comme suit :

Commodité : 28 995 $

Tourisme : 32 195 $

Onyx : 33 995 $

Limited : 36 995 $

Le modèle est attendu chez les concessionnaires à la fin du printemps.