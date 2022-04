Photo : Subaru Subaru Outback 2023, trois quarts arrière

Subaru a présenté aujourd’hui une Outback 2023 révisée et rafraîchie au Salon de l'auto de New York, révélant une partie avant révisée pour le modèle populaire et une foule de technologies nouvelles et améliorées pour l'intérieur.

La partie avant de l'Outback a été remodelé et dotée d'une calandre plus proéminente, de phares DEL et de feux antibrouillard redessinés et d'une protection supplémentaire pour le pare-chocs avant. L'effet est de créer un véhicule à l'allure plus robuste.

Cet effet est encore renforcé par la présence de moulures de couleur contrastante sous les phares et sur les passages de roues.

Photo : Subaru Subaru Outback 2023, intérieur

Photo : Subaru Subaru Outback 2023, écran multimédia

À l'intérieur, le système sans fil Apple CarPlay et Android Auto est désormais intégré au système multimédia accessible sur l'écran de 11,6 pouces inclus dans les finitions supérieures de l'Outback 2023. Le système de navigation intègre la technologie de localisation what3words, une première dans une Subaru.

La version haut de gamme est équipée d'une nouvelle caméra grand angle reliée au système EyeSight à deux caméras, qui offre une meilleure visibilité pour repérer les piétons, les cyclistes et autres.

Il n’y a aucun changement à signaler sous le capot, puisque l'Outback 2023 reçoit le même duo de moteurs : un 4-cylindres atmosphérique à plat de 2,5-litres développant 182 chevaux et 176 lb-pi de couple, ou un bloc turbo à plat de 2,4-litres générant jusqu'à 260 chevaux et 277 lb-pi de couple.

Le système EyeSight, déjà bien rempli de fonctions d'assistance à la conduite et de sécurité, se voit ajouter l'assistance de direction d'urgence. Il fonctionne avec le système de freinage pré-collision pour aider les conducteurs à éviter les accidents lorsque la voiture se déplace à moins de 80 km/h. Les deux systèmes fonctionnent en tandem avec une transmission à variation continue (CVT) avec mode manuel et, bien sûr, l'omniprésent système de traction intégrale symétrique de Subaru.

Subaru n'a pas encore annoncé les prix de l'Outback 2023, qui devrait apparaître chez les concessionnaires dans les mois à venir.

Photo : Subaru Subaru Outback 2023, deuxième rangée de sièges

Photo : Subaru Subaru Outback 2023, phare

Photo : Subaru Subaru Outback 2023, roue, section avant