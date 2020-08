Plus d’équipements de série pour le Subaru Forester 2021

Subaru a fait connaître les changements dont allait profiter son modèle Forester pour l’année 2021. Sans surprise, ce dernier demeure pratiquement inchangé, car il ne s’agit que de la troisième année de cette génération sur le marché.

Et malheureusement pour ceux qui y rêvent toujours, nous n’assisterons pas au retour du moteur 4-cylindres turbo cette année. Ainsi, le modèle n’est toujours servi que par un moteur 4-cylindres à aspiration naturelle de 2,5 litres (182 chevaux et 177 livres-pieds de couple). On se souviendra que lors de la refonte du modèle, Subaru avait décidé d’abandonner l’option du moteur turbocompressé. Le hic, c’est que la firme dispose d’un tel moulin. On le retrouve d’ailleurs au service de l’Ascent, de la Legacy et du Outback.

Quant à ce que la mouture 2021 apporte de nouveau, on remarque la diffusion de série des phares adaptatifs en virage et des feux de croisement automatiques. Auparavant, ces caractéristiques étaient réservées aux modèles plus haut de gamme. Subaru a aussi ajouté à l’équipement standard un système de rappel pour les places arrière et tous les passagers seront également invités à boucler leur ceinture de sécurité avant le départ grâce à des rappels visuels et sonores, même ceux qui reposent sur la banquette arrière.

Deux autres changements sont à souligner. La version de base est maintenant la seule à ne pas être équipée d’un système d’accès sans clé et de démarrage à bouton-poussoir, car la compagnie l’a ajoutée à la version Premium pour 2021. De plus, la version Sport ajoute la détection des angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière. Il s’agissait d’une option jusqu’ici.

Selon Subaru, les modèles 2021 vont faire leur apparition en octobre. Ce qui nous reste à savoir, ce sont les prix des variantes canadiennes. Les modifications devraient être mineures de ce côté, mais considérant certains ajouts à l’équipement de série, on peut s’attendre à de légères hausses.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.