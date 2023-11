Los Angeles, Californie — Subaru a dévoilé aujourd’hui le modèle de sixième génération de son VUS Forester. Ce dernier va faire ses débuts au printemps de 2024 comme produit 2025.

Comme on pouvait s’y attendre, on a droit à un véhicule qui sera facile à reconnaître et à identifier. On nage en terrain connu. Le conservatisme, c’est la marque de commerce de Subaru en matière de design. C’est à la fois ce qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse ; ceux qui aiment l’audace vont regarder ailleurs, mais ceux séduits par le classicisme aiment bien et ont tendance à revenir.

Et les chiffres de ventes du modèle depuis ses débuts ne mentent pas. Au Canada, depuis 1998, Subaru a écoulé 200 000 unités de son Forester. Chez nos voisins du sud, ce sont 2,6 millions d’exemplaires qui se sont trouvés un domicile.

Plus en détail, un véhicule Subaru sur quatre livré au Canada est un Forester. Cela dit, il a laissé son titre de produits le plus populaire au pays au Crosstrek.

Malgré tout, il demeure le cœur et l’âme de la compagnie, même s’il œuvre en toute discrétion. Lorsque vient le temps de définir la marque Subaru, c’est à un Forester qu’on pense et qu’on fait référence.

C’est donc un produit important qui vient d’être présenté et malgré les apparences, l’ampleur de la refonte dont il a profité est significative.

Subaru Forester 2025, trois quarts arrière Photo : D.Rufiange

Le style

Le design du Forester évolue avec cette sixième génération, mais timidement. Un élément plus que tout autre devait être conservé, soit le style « boîte carrée » du modèle, avec une fenestration plus abondante, un détail qui a toujours été très apprécié des propriétaires. Véhicule familial par excellence, le Forester garde son aspect fonctionnel ; c’était l’objectif premier dès le départ.

La compagnie avait même une thématique pour donner vie au design : prêt pour l’aventure.

Ce qu’on remarque surtout, c’est que les proportions sont essentiellement les mêmes par rapport au modèle sortant. Ce qu’on perd ici (largeur un peu rétrécie près du toit), on le gagne là (un peu plus de dégagement à la hauteur des hanches). Idem avec le volume de chargement qui demeure pratiquement le même à 2107 litres, une fois les sièges de la deuxième rangée rabattus. C’était de 2104 litres avec la version qui nous quitte.

L’avant montre un nouveau faciès ; on vous laisse juger de sa beauté. L’arrière a aussi été redessiné, cette fois avec une approche un peu plus harmonieuse. On remarque également une omniprésence de formes hexagonales (grille, prises d’air, accents ici et là), une des signatures stylistiques de la firme japonaise.

Subaru Forester 2025, habitacle Photo : Subaru

À l’intérieur

Idem à l’intérieur où cette forme facilement reconnaissable est celle des buses d’aération, par exemple. Pour Subaru, ça ajoute à l’harmonisation de l’ensemble du design.

Pour le reste, on a voulu rehausser la qualité de la présentation, entre autres avec l’utilisation de matériaux plus nobles, afin de créer une ambiance plus riche. Autre petit détail, on a réduit la taille des épaulements des sièges avant, ce qui augmente la visibilité et rend l’accès plus facile à l’arrière lorsqu’on a des trucs à remettre aux enfants.

Et puisqu’il est question de l’habitacle, incluons ici les informations concernant la suite de sécurité EyeSight, dont les éléments (caméra et radar) sont collés à la partie supérieure du pare-brise. En gros, on a droit à la version quatre du dispositif, celui qui est livré de série avec une caméra à plus grand angle. Une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, soit l’assistance au freinage d’urgence. Ce dernier devient fonctionnel si le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie sont activés. Le véhicule est alors capable d’arrêter complètement, d’activer ses feux de détresse, et de débarrer les portières. Si vous profitez d’un abonnement aux services connectés Starlink de Subaru, un appel sera fait aux services d’urgence.

Subaru Forester 2025, tableau de bord Photo : Subaru

Sous le capot

Mécaniquement, au lancement du modèle, une seule solution figurera au menu. Le Forester 2025 sera toujours animé d’un 4-cylindres de 2,5 litres. Ce dernier perd 2 chevaux et en offre maintenant 180, alors qu’il gagne 2 livres-pieds de couple pour en proposer désormais 178.

Ces changements sont attribuables au fait que quantité de composantes mécaniques ont été revues et améliorées. Idem pour la transmission à variation continue (CVT) qui voit 80 % de ses éléments être changés et peaufinés.

Et cela va sans dire, la traction intégrale symétrique du constructeur est évidemment de la partie avec toutes les versions. Un automatisme.

Ce qui sera nouveau, c’est l’ajout d’une variante hybride qui va emprunter le système de dernière génération utilisé par Toyota. Rien de précis n’a été mentionné concernant son arrivée, mais ça pourrait bien se faire avant la fin de 2024 ; ce sera à voir.

Subaru Forester 2025, avant Photo : D.Rufiange

Châssis et suspension

Les changements d’ordre mécaniques ne s’arrêtent pas là. Subaru a passablement revu le châssis et les éléments suspenseurs. Ainsi, même si le nouveau Forester repose sur la même plateforme, on peut s’attendre à un comportement différent.

La compagnie a en outre amélioré la rigidité de torsion de 10 %, ainsi qu’utilisé 27 mètres d’adhésif structurant plutôt que 8, comme avec le modèle actuel. Tout cela devrait se traduire par une plus grande solidité de la caisse, tout en rehaussant la douceur de roulement et le niveau d’insonorisation.

Quant au châssis de la version Sport, il va profiter pour la première fois de réglages spécifiques. Les amortisseurs seront calibrés différemment alors que les ressorts offrent un ratio plus ferme. Subaru précise que ça ne transforme pas le Forester en bête sportive, car ce n’est pas le but, mais ça va vivifier son comportement.

L’aérodynamisme a aussi été perfectionné, afin d’améliorer le rendement énergétique. Les cotes de consommation du modèle sont à venir, toutefois.

Subaru Forester 2025, arrière Photo : D.Rufiange

Les versions

Au lancement du Forester 2025, on va retrouver cinq déclinaisons, soit Commodité, Tourisme, Sport, Limited et Premier. Les tailles respectives des roues sont de 17, 17, 18, 18 et 19. Pouces. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une première pour le Forester.

Et la variante Wilderness ? Subaru ne pouvait rien dire à ce sujet, mais on a compris qu’une annonce allait éventuellement suivre. L’approche est un succès et il serait renversant de ne pas la voir revenir.

Nous éviterons de trop nous étendre sur l’équipement de chaque mouture, surtout que nous allons avoir l’occasion d’y revenir lors du lancement du modèle. Notons quand même que la livrée de base voit son niveau d’équipement de série être sérieusement rehaussé avec l’ajout de plusieurs fonctions.

Malgré tout, cette déclinaison sera la seule variante à présenter un tableau de bord muni de deux écrans de sept pouces, alors que toutes les autres vont profiter de l’unité de 11,6 pouces, disposé à la verticale, la même qu’on peut voir dans les autres modèles de la marque. À partir de la version Touring, les applications Apple CarPlay et Android Auto seront accessibles sans fil, alors qu’on pourra recharger son téléphone sans câble. Des prises USB-C ont été ajoutées à l’avant et à l’arrière.

Au sommet de la hiérarchie, le modèle Premier va proposer des sièges ventilés, une caméra à vue périphérique et un hayon mains libres pouvant être activité par le pied.

Bref, vous voyez le topo. Ce qui nous manque, c’est la liste de prix, afin de voir où se trouve la meilleure affaire.

Historiquement, la répartition des ventes est assez équitable à travers la gamme, car Subaru permet à ses concessionnaires de commander ce que le client veut vraiment, plutôt que de voir l’accessibilité à certaines versions de base être plus restreinte.

Le mot de la fin

Subaru accouche d’une version plus évolutive que révolutionnaire de son Forester pour 2025. C’est exactement ce à quoi s’attendent les amateurs de la marque. Certains en auraient souhaité plus, mais il y a toujours un risque à trop brasser la sauce avec un produit vedette de la sorte.

Dans ces circonstances, la compagnie a probablement pris la bonne décision.