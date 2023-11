Une première image du Subaru Forester 2025 ?

Subaru sera active au Salon de l’auto de Los Angeles et Auto123 sera de la fête. Si la compagnie a bien gardé secrète l’identité de ce qu’elle allait nous dévoiler là-bas, elle vient de nous en donner un aperçu avec la publication d’une image.

Tout porte à croire que c’est la prochaine génération du VUS Forester qui sera présenté. Il faut y aller avec la logique ici, car c’est le plus vieux modèle de la gamme.

L’image partagée par le constructeur en dévoile peu, outre le fait de montrer un nouveau design de jantes et des panneaux de carrosserie qui sont différents. Il pourrait s'agir de l'Ascent, mais il est plus probable qu'il s'agisse du Forester.

Subaru Forester Sport 2023 Photo : D.Boshouwers

Il ne faut pas s’attendre à une grande révolution avec ce modèle. Ses acheteurs sont fidèles et aiment le style et le format que la compagnie leur propose. Ajoutez à cela que Subaru a toujours été traditionaliste lorsque venait le temps de redessiner ses véhicules. Autrement dit, on devrait facilement reconnaître le prochain Forester.

À moins d’une surprise, la plateforme devrait être la même et les principaux changements concerneront les ajustements apportés au châssis, au style et à l’habitacle. Mécaniquement, on anticipe toujours le retour du 4-cylindres de 2,5 litres. La traction intégrale de la marque, une des références à travers l’industrie, sera toujours l’argument de vente principal du modèle.

On devrait aussi retrouver une variante Wilderness, une approche récemment introduite à travers la marque. Avec ses éléments stylistiques distincts, une rehausse de la garde au sol et des pneus tout-terrain, elle remporte beaucoup de succès auprès des amateurs.

À l’intérieur, on peut s’attendre à voir les plus récentes améliorations apportées aux autres véhicules de la marque faire leur chemin à bord du Forester 2025. On anticipe donc un écran multimédia plus massif et plus d’aides à la conduite au cœur du système EyeSight de la marque, ainsi que de nouvelles options de couleurs, de tissus et sellerie, etc.

Nous en saurons un peu plus d’ici deux semaines, car c’est le 16 novembre qu’aura lieu la journée de presse du Salon de l’auto de Los Angeles. Dans les faits, on croit tout apprendre la veille lors d’un événement qui sera tenu en marge du salon par la compagnie.

Auto123 sera sur place pour recueillir tous les détails.