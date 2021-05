Subaru Canada a annoncé les prix de sa berline Legacy 2022. L’offre s’amorce à 26 795 $, ce qui représente une légère augmentation de 100 $ par rapport à 2021, et ce qui est logique étant donné le peu de changements apportés au modèle.

Ces changements consistent en l’ajout du système de surveillance de l’attention du conducteur à plus de variantes dans la gamme.

L’offre pour 2022 comprend donc cinq versions et deux choix de moteurs. La Legacy Convenience (26 795 $) est équipée de la suite EyeSight avec centrage sur la voie ainsi que de l’interface à deux écrans (multimédia/climatisation) à l’intérieur. Notez que cette version n’est pas livrée avec un volant chauffant, une commodité que l’Outback reçoit maintenant de série.

Celle-ci est incluse avec la Legacy Touring (30 895 $), tout comme la climatisation à deux zones, le toit ouvrant électrique et l’accès sans clef. La suite de sécurité reçoit des fonctions supplémentaires comme la détection des angles morts, l’assistance au changement de voie et l’alerte de circulation transversale arrière. L’écran de la version Touring est plus grand (11,6 pouces) et orienté verticalement.

Photo : Subaru Subaru Legacy 2022, trois quarts arrière

La variante suivante est la Limited (34 895 $). Celle-ci propose le système d’atténuation de la distraction DriverFocus qui surveille les yeux du conducteur pour s’assurer qu’il garde les yeux sur la route, par exemple. Cette version peut être équipée, en option, du moteur 4 cylindres à plat turbo de 260 chevaux, si les 182 chevaux de la version de base ne vous suffisent pas ; le prix passe alors à 37 795 $.

Enfin, la déclinaison Premier GT est équipée d’office du moteur le plus puissant, ainsi que du cuir Nappa et des sièges avant ventilés.

La Subaru Legacy 2022 fera ses débuts chez les détaillants plus tard cette année.

Voici les prix pour la gamme Subaru Legacy 2022: