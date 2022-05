Un nouveau museau pour la Subaru Legacy 2023

La génération actuelle de la Subaru Legacy a été lancée en septembre 2020. L’auteur de ces lignes était d’ailleurs du lancement médiatique du modèle et il avait été à la fois impressionné et déçu du véhicule ; impressionné de son comportement routier et de sa qualité, déçu de ses lignes aussi anonymes qu’un nuage gris.

Vous pouvez consulter l’essai complet du modèle ici, d’ailleurs.

Concernant la critique à propos de ses lignes, c’est comme si le message avait été entendu (sa provenance était multiple), car pour 2023, Subaru nous propose une Legacy partiellement redessinée, surtout à l’avant où ce qu’on nous présente maintenant est beaucoup moins effacé. Les caractéristiques du système de sécurité EyeSight ont aussi été mises à jour.

Photo : Subaru Subaru Legacy 2023, phare

À propos des changements esthétiques, on remarque une nouvelle moulure décorative à la calandre. Cette dernière s’étend sur pratiquement toute la largeur du véhicule en reliant les phares à DEL qui ont pour leur part profité d’un remodelage plus complexe. La calandre est aussi plus grosse et aux extrémités avant, les espaces qui accueillent les phares antibrouillards sont tout neufs et beaucoup plus en évidence.

Certains aimeront, d’autres non, mais au moins, le département de design vient de bouger un peu. C’est un début.

Le système EyeSight, avec certains modèles, profitera aussi de la direction automatique d’urgence, un système pensé pour aider à prévenir les collisions avec des objets à des vitesses inférieures à 80 km/h. D’autres petites améliorations ont été apportées au modèle selon les variantes, mais pour le moment, les informations publiées concernent les versions américaines. Or, les appellations diffèrent d’un côté ou de l’autre de la frontière. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque Subaru Canada aura annoncé les détails à propos de sa gamme 2023.