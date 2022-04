Photo : D.Boshouwers Subaru Legacy 2022, profil

Auto123 met à l’essai la Subaru Legacy Limited GT 2022.

Il fut un temps où, si vous vouliez pointer du doigt une qualité qui élevait la Subaru Legacy au-dessus de toutes les autres de sa catégorie, ça devenait évident : le système de traction intégrale, marque de commerce de la marque et qui n’a plus vraiment de présentation en 2022. Il n'y avait que peu, voire aucune berline de taille moyenne qui offrait ce système, du moins pas à partir du modèle d'entrée de gamme.

Aujourd'hui, cependant, le terrain de jeu a été largement nivelé puisque les modèles concurrents comme l'Altima de Nissan et la Camry de Toyota offrent de plus en plus cette configuration, sans qu'elle ne coûte plus cher aux acheteurs.

Où en est la Legacy ? Elle n'est pas si mal placée, en fait. D'une part, le système de Subaru est toujours considéré comme l'un des meilleurs systèmes de traction intégrale du marché. Et d'autre part, la Legacy a plus de qualités que cette simple configuration. Elle est assez spacieuse pour une famille de quatre personnes, elle se conduit de manière tout à fait positive, et elle a une allure agréable sans être tape-à-l'œil de quelque manière que ce soit.

Pour 2022, il n'y a pas vraiment de changements à proprement parler, l'actuelle Legacy de septième génération ayant reçu sa grande métamorphose en 2020. Quelques éléments auparavant optionnels sont maintenant de série, et il y a eu quelques ajouts et retraits dans le choix des couleurs, mais c'est à peu près tout

Photo : D.Boshouwers Subaru Legacy 2022, avant

Au-delà de la traction intégrale, donc, si je devais présenter la Legacy 2022 à un esprit curieux, je commencerais par les choix de moteurs, tous deux solides et sûrs de fournir beaucoup de puissance et de dynamisme pour la taille de la voiture. Le moteur de base est un 4-cylindres à plat atmosphérique de 2,5 litres développant 182 chevaux et 176 lb-pi de couple, associé à une boîte de vitesses CVT. Il convient de souligner ici que la boîte de vitesses à variation continue de Subaru est l'une des moins ennuyeuses qui soient. Elle est livrée d’office sur toutes les livrées de la berline.

L'autre moteur, un 4-cylindres boxer turbo de 2,4 litres qui se trouvait sous le capot de mon modèle d'essai Limited GT, développe 260 chevaux et 277 lb-pi de couple, et la même transmission à variation continue qui accomplit un travail respectable. La configuration GT se retrouve également dans la version Premier. Et avec ce puissant moteur, vous obtenez des performances franchement plus éclatantes que ce que l'extérieur de la Legacy pourrait laisser croire.

En fait, je dirais qu'à moins que vous n'appréciiez particulièrement d'économiser un peu à l'achat et à la pompe chaque mois, le coût supplémentaire de ce groupe motopropulseur vaut chaque dollar, car il élève l'expérience de conduite offerte par la Legacy à un niveau nettement supérieur. Ce moteur boxer de 2,4 litres est utilisé par Subaru pour son modèle sportif WRX, pour vous donner une idée. Et, avec la nouvelle suspension que Subaru a introduite pour la septième génération du modèle en 2020, la conduite est plus vive que jamais, même si les niveaux de confort atteignent des sommets proches de ceux des voitures de luxe.

Photo : D.Boshouwers Subaru Legacy 2022, trois quarts arrière

Notez que le système d'aide à la conduite EyeSight de Subaru est inclus sur toutes les versions. Parmi les caractéristiques, on retrouve un régulateur de vitesse adaptatif avancé, la reconnaissance des feux de freinage et l'assistance au maintien dans la voie, mais il y a beaucoup plus. Comme dans beaucoup, beaucoup plus. Si quelqu'un a pensé à un système spécifique pour assurer la sécurité des occupants, il y a de fortes chances qu'il soit présent. Le revers de la médaille, bien sûr, est que la voiture peut devenir envahissante avec ses rappels, ses alertes et ses réglages, et il est bon de savoir que beaucoup d'entre eux peuvent être désactivés via le menu des paramètres sur l'écran.

Une mention spéciale pour les phares à DEL réagissant à la direction, inclus à partir du modèle de base; ceux-ci constituent à mon avis un système de sécurité essentiel pour ceux qui conduisent la nuit en dehors de la ville, et bien que tous les constructeurs automobiles ne soient pas encore d'accord sur ce point, il est agréable de voir que Subaru l'a inclus dans toutes les livrées du modèle.

En parlant d'écran, voici un autre atout pour les versions supérieures : le plus grand écran d'infodivertissement de 11,6 pouces (par opposition à l'écran de 7 pouces du modèle de base). Non pas que cet écran plus petit soit insuffisant, mais en 2022, on en a presque l'impression. Comme on est vite gâté...

Comme nous l'avons mentionné, le moteur plus gros offre au moins beaucoup de muscle, mais cela pourrait facilement être gaspillé si la direction, par exemple, était floue et déconnectée. Mais ce n'est pas le cas, et manœuvrer la Legacy est une affaire pleine de vivacité grâce à une direction précise et une bonne connexion avec la route. La suspension, comme nous l'avons mentionné, est axée sur le confort, mais elle ne donne pas non plus lieu à une conduite spongieuse. En d'autres termes, alors que les impacts de la route sont bien absorbés, vous pouvez attaquer les virages avec une certaine détermination, sachant aussi que le fidèle système AWD symétrique est là pour vous.

Photo : D.Boshouwers Subaru Legacy 2022, intérieur

Je n'ai pas mentionné l'intérieur autrement qu'en passant, et c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau à signaler. Ceux qui connaissent les Subaru trouveront ici un espace très familier. Beaucoup d'espace pour les coudes, la tête et les jambes dans les deux rangées, en d'autres termes, et une ergonomie qui privilégie la simplicité et la facilité d'utilisation. Il y a des boutons pour les choses importantes, par exemple, et les menus de l'écran sont clairs et faciles à utiliser. Personnellement, j'apprécie le fait que les designers de Subaru aient fait l'effort d'intégrer l'écran multimédia et ses accessoires dans le design de la planche de bord et de la console centrale, au lieu de simplement plaquer l'écran sur le haut de la planche de bord comme on le voit ailleurs.

Le coffre est assez grand, mais si l'on regarde les chiffres, on constate que son volume de 428 litres n'est que moyen pour le segment. Ce n'est pas une raison pour que la plupart des acheteurs s'en privent toutefois.

Le mot de la fin

Ce qui manque à la Subaru Legacy 2022 en matière d'éclat et de style moderne, elle le compense par une familiarité agréable, un bon rapport qualité-prix et, sur les modèles GT, un groupe motopropulseur étonnamment enthousiaste qui fait de sa conduite une expérience plutôt positive. Notez que la Legacy a remporté le premier prix dans sa catégorie lors de la récente annonce des prix Auto123 2022. De toute évidence, plusieurs de nos panélistes l'appréciaient beaucoup...

D'un autre côté, la situation n'est pas très reluisante ces jours-ci dans le segment des voitures intermédiaires en général, et on peut se demander comment Subaru et sa Legacy peuvent tenir le coup sans apporter des changements radicaux, par exemple au niveau du style, ou en introduisant l'hybridité dans l'équation sous une forme ou une autre.

Photo : D.Boshouwers Subaru Legacy 2022, deuxième rangée de sièges

On aime

Les bons choix de motorisations, notamment l'option turbo

L'intérieur spacieux et confortable

La dynamique de conduite positive

La transmission intégrale, bien sûr

Les nombreuses technologies de sécurité à partir du modèle de base

On aime moins

La technologie de sécurité peut devenir envahissante

Le design extérieur est au mieux tiède

La concurrence principale

Honda Accord

Hyundai Sonata

Kia K5

Nissan Altima

Toyota Camry

Photo : D.Boshouwers Subaru Legacy 2022, arrière

