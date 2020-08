Subaru ajoute des caractéristiques de sécurité de série à ses modèles Legacy et Outback 2021.

En septembre 2019, donc il y a presque un an, Auto123 se déplaçait successivement du côté de la Colombie-Britannique, puis des Territoires du Nord-Ouest et de l’Alaska, pour faire l’essai des nouvelles Subaru Legacy et Outback 2020.

Pour l’occasion, la firme japonaise nous présentait des produits renouvelés passablement intéressants et complets.

Généralement, lorsqu’on assiste à la présentation d’un véhicule repensé, on est bon pour deux ou trois années sans autres changements. Sauf exception. Subaru a en effet annoncé que de petites modifications étaient apportées à la dotation de ses deux véhicules, notamment en matière de sécurité où des caractéristiques ont été ajoutées.

Dans un premier temps, les acheteurs apprécieront les phares à DEL avec fonction de rotation. Concrètement, ces derniers suivent la direction du volant lorsqu’on négocie une courbe ou qu’on effectue un virage à droite ou à gauche. La compagnie a également ajouté un dispositif de rappel pour la banquette arrière afin d’éviter que des enfants ou des animaux domestiques ne soient laissés dans la voiture par inadvertance. Enfin, un avertisseur de ceinture de sécurité sera désormais présent pour chacune des places occupées par les passagers.

Photo : Subaru Subaru Legacy 2021

Maintenant, du côté américain, une légère hausse de prix a été annoncée, soit 175 $ pour la version de base de la Legacy. Pour sa cousine à toit allongé, on parle d’un bond de 190 $.

Nous avons communiqué avec Subaru Canada afin de savoir si des différences touchaient nos modèles canadiens (ce qui ne devrait pas), mais surtout savoir à quoi s’en tenir avec les prix. Nous mettrons cette nouvelle à jour aussitôt qu’on nous aura répondu.