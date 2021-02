Le mois dernier, on a vu apparaître sur le Net des versions camouflées de la Subaru Outback, mais avec un trait particulièrement reconnaissable ; une suspension nettement surélevée.

Tout portait à croire à ce moment que la marque préparait simplement une variante de son populaire modèle ou encore qu’elle s’adonnait à des essais quelconques. Ce serait autre chose. Selon le site Automotive News, Subaru va lancer une série de modèles axés sur la conduite hors route. Certaines informations qui circulent parlent d’une sous-marque, mais puisqu’on aura droit à des variantes de modèles existants au départ, on préfère utiliser le terme de variantes.

Les créations en question vont prendre le nom de Wilderness et verront le jour avec les deux modèles les plus populaires de la marque en Amérique du Nord, soit l’Outback et le Forester. Simplement aux États-Unis, ces deux produits ont représenté 54 % des ventes de la compagnie en 2020.

« L’approche Wilderness va ajouter des capacités supplémentaires à ces modèles, plus de style et une allure tout-terrain plus poussée que ce que nous offrons actuellement », a déclaré Wally Sommer, président de Sommer’s Subaru de Mequon, au Wisconsin, lors d’une réunion de concessionnaires tenue la semaine dernière. « Cela correspond parfaitement au caractère de la Subaru », a-t-il ajouté.

Photo : D.Boshouwers Subaru Outback 2021

Le premier modèle à se pointer sera l’Outback Wilderness qui devrait être lancé entre le printemps et le milieu de l’été. Quelques mois plus tard, probablement avec sa mise à jour prévue au calendrier, on verra le Forester Wilderness joindre la famille avec des pneus tout-terrain, une garde au sol accrue et quelques retouches visuelles. Ce sera intéressant de voir ce que ça va donner, car les deux véhicules proposent déjà des gardes au sol généreuses à 8,7 pouces.

« Nous espérons que les éditions Wilderness vont attirer une clientèle qui a un mode de vie actif, qui aime sortir des sentiers battus et s’adonner à la conduite tout-terrain. Nous sommes enthousiastes à l’idée que ces véhicules puissent attirer de nouveaux clients dans ce segment », a déclaré au site Automotive News Patrick Wergin, président du Conseil consultatif national des détaillants Subaru.