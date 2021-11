Subaru présente officiellement son VUS électrique Solterra

Mercredi soir, Subaru a officiellement levé le voile sur son premier VUS tout électrique, le Solterra. Ce dernier sera au Salon de l’auto de Los Angeles la semaine prochaine, d’ailleurs. Rappelons que ce modèle est le fruit d’un autre partenariat entre Subaru et le géant Toyota.

Présenté lors d’une conférence de presse ayant eu lieu à Tokyo, le Solterra, construit sur la plateforme Subaru -Global dédiée aux produits électriques va prendre la route des marchés américains et canadiens, mais aussi européens, chinois et japonais au milieu de l’année prochaine. Le cousin chez Toyota, le bZ4X, fera ses débuts au même moment.

Subaru est un autre constructeur japonais (Honda fait équipe avec General Motors) qui resserre ses alliances avec des rivaux plus importants pour faire face au virage électrique. Et le moment est bon pour Subaru, car aux États-Unis, où la compagnie réalise près de 70 % de ses ventes, on apprenait la semaine dernière que le Congrès adoptait le programme d’infrastructure du président Biden, un projet de 1200 milliards de dollars qui ouvre notamment la voie à un avenir énergétique propre.

« Nous espérons utiliser l’alliance pour développer la technologie et le savoir-faire, jusqu’à ce que le monde se tourne pleinement vers les voitures électriques », a déclaré Tomomi Nakamura, le directeur général de Subaru, lors de la réunion d’information. « À terme, les véhicules électriques seront un domaine à l’intérieur duquel nous pourrons concurrencer les autres fabricants, y compris Toyota. »

Photo : Subaru Subaru Solterra, de haut

Tomomi Nakamura a déclaré que les véhicules électriques sont aujourd’hui encore à leurs débuts. Subaru a déclaré au tournant de 2020 qu’elle ne voyait pas beaucoup de preuves que les consommateurs américains voulaient des véhicules électriques ou des modèles hybrides rechargeables. Moins de deux ans plus tard, le constructeur essaie de faire croître ses parts de marché aux États-Unis, notamment avec ce nouveau produit.

Selon Bloomberg Intelligence, Subaru détenait une proportion de 4,2 % l’année dernière aux États-Unis, contre 2 % en 2011.

Dans certaines parties du pays, c’est plus fort, comme au Vermont par exemple où les hivers rendent la traction intégrale très populaire. Au Québec, la présence de Subaru est aussi très forte.

L’année dernière, Subaru a déclaré qu’elle prévoyait que les produits électriques et hybrides représenteraient 40 % de ses ventes mondiales d’ici 2030, 100 % d’ici 2035. Pour réduire les coûts de développement, elle travaille en collaboration avec Toyota.

Photo : Subaru Subaru Solterra, intérieur

Quant au véhicule en tant que tel, rappelons quelques éléments, tout en mentionnant que nous allons vous revenir avec des détails plus précis concernant les versions qui seront réservées à notre marché, ce qui devrait être dévoilé lors du Salon de Los Angeles.

Le Solterra sera servi par une pile de 71,4 kWh, ce qui devrait lui conférer une autonomie autour de 400 kilomètres. Le modèle adopte un format semblable au Toyota RAV4. Il se veut plus massif qu’un Forester, mais pas aussi gros que la familiale haute sur patte qu’est l’Outback.

Esthétiquement, on reconnaît quelques traits stylistiques propres à Subaru, notamment avec une abondance de plastique autour des ailes. On discerne également à la vue de l’ensemble un produit portant certaines signatures Toyota.

Enfin, mentionnons que le rouage intégral sera probablement la norme ici alors qu’ailleurs, des versions à traction seront proposées.

On vous revient la semaine prochaine avec d’autres informations.

