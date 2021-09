Subaru prépare l’arrivée d’un VUS tout électrique et ce dernier va adopter le nom de Solterra. C’est connu depuis un certain temps et l’on sait même que ce dernier sera le cousin du Toyota bZX4.

Il y a quelques semaines, on avait eu droit à une première image du VUS nous montrant un peu ses formes. Cette fois, la compagnie a partagé une vidéo qui nous fait découvrir le produit sous plusieurs angles. En fait, en plus d’avoir droit au profil du véhicule, on a un aperçu de ce à quoi va ressembler l’avant et l’arrière, plus particulièrement les phares et les feux.

La première image qui avait été partagée par la compagnie nous montrait le profil, mais nous faisait surtout découvrir que le Solterra présenterait des proportions très similaires à son semblable chez Toyota. Maintenant, on peut voir des phares avec quatre projecteurs à DEL à l’avant. Derrière, pas de surprise, la signature des feux ressemble en tout point à celles que l’on retrouve sur les autres produits de la marque, notamment l’Outback.

Photo : Subaru Subaru Solterra 2023, intérieur

À l’intérieur, qui sera en grande partie partagé par les deux produits, on retrouve un tableau de bord à affichage numérique. Ce dernier est disposé en hauteur et éloigné du volant. On note aussi la présence d’un immense écran pour le système multimédia, ainsi qu’un pavé tactile à la console centrale.

On est toujours en attente des données techniques, ce qui ne saurait tarder dans leur cas, car les compagnies prévoient lancer ces modèles à la mi-2022. Nous pourrions avoir droit à la présentation complète au cours des prochaines semaines ; c’est à suivre.

Photo : Subaru Subaru Solterra 2023, phare

Photo : Subaru Subaru Solterra 2023, phare, allumé

Photo : Subaru Subaru Solterra 2023, profil