On connaît déjà l’identité de ce qui sera le premier véhicule tout électrique de Toyota, soit le VUS bZ4X. Ce dernier est attendu en cours d’année 2022 et un cousin verra même le jour chez Subaru, le Solterra.

Bien sûr, nous ne savons pas tout encore sur ce modèle, mais on en sait un peu plus depuis la semaine dernière alors que Toyota a partagé quelques informations supplémentaires à propos de ce premier produit bZ (pour Beyond Zero). De plus, on voit la version quasi de production en images.

Sept autres modèles électriques bZ suivront d’ici 2025.

Le format du bZ4X est similaire à celui du RAV4. Son empattement est toutefois plus long de 6,3 pouces et il est légèrement plus long et plus bas que le modèle le plus populaire de la marque.

Photo : Toyota Toyota bZ4X, profil

Le bZ4X sera assemblé sur la plateforme de véhicule électrique e-TNGA que Toyota a développée en collaboration avec Subaru. Les photos du bZ4x que Toyota partage sont toujours celles d’un prototype, mais le modèle de production devrait emprunter la même direction.

La bZ4x sera servie par un groupe de batteries lithium-ion dont la capacité sera d’environ 64 kWh. La version à un moteur offrira une configuration à traction et une puissance de 201 chevaux. Une approche à deux moteurs et à traction intégrale va proposer 215 forces. Dans ce dernier cas, la compagnie fait état d’un temps de 7,7 secondes pour le 0-100 km/h.

En matière d’autonomie sur le cycle européen WLTP, Toyota affirme une capacité de 370 km pour le modèle à traction et de 322 km pour la version à quatre roues motrices. C’est à court de plusieurs concurrents présentement offerts sur le marché, mais il faudra voir si une configuration plus puissante sera réservée aux modèles destinés à l’Amérique du Nord.

Pour la récupération d’énergie, Toyota explique qu’avec un chargeur rapide de 150 kW, le bZ4X pourra retrouver 80 % de sa batterie en 30 minutes. Des panneaux solaires seront livrables pour le toit et, selon la compagnie, ils permettront de récupérer un peu plus de 1600 km d’autonomie par an.

Photo : Toyota Toyota bZ4X, trois quarts arrière

Photo : Toyota Toyota bZ4X, avec volant de style jeu vidéo

Un volant de style jeu vidéo sera livrable, un peu comme celui que l’on retrouve avec les nouvelles Tesla Model S et X. Il y a cependant une différence marquée ; sa rotation totale sera limitée à 150 degrés en utilisant un système de direction électronique (sans liens mécaniques) pour faire tourner les roues au rythme approprié en fonction des indications du conducteur.

En somme, on ne devrait pas avoir à croiser les mains lors de manœuvres serrées ou d’urgence. Intrigant, mais ce sera à voir, car rien de cela ne sera naturel derrière le volant pour quiconque est habitué de conduire avec l’aide d’un… volant traditionnel.

Photo : Toyota Toyota bZ4X, intérieur

Le nouveau système multimédia de Toyota, qui utilise des commandes vocales, va prendre vie sur un grand écran tactile central. Ce dernier va aussi profiter de mise à jour par la voie des airs au fil du temps, si bien qu’il ne devrait jamais se trouver en situation de désuétude.

Ça va devenir la norme à travers l’industrie. D’ailleurs, pas plus tard qu’hier, Volvo annonçait le début d’une approche du genre avec certains de ses véhicules.

Et quand aurons-nous droit au Toyota bZ4X ? La production de ce dernier devrait s’amorcer au milieu de l’année 2022. On va donc le voir atterrir vers la fin de l’été ou le début de l’automne prochain.

Photo : Toyota Toyota bZ4X, avant

Photo : Toyota Toyota bZ4X, de haut

Photo : Toyota Toyota bZ4X, tableau de bord