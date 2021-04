Deux rappels importants chez Subaru

Subaru a annoncé qu’elle procédait à deux rappels d’importance en raison d’autant de problèmes distincts. Le premier concerne près d’un demi-million de modèles Crosstrek et Impreza.

Premier rappel

Le problème a trait aux bobines d’allumage qui pourraient se dégrader et provoquer le calage du moteur. Le constructeur affirme que les incidents concernant cette situation sont « extrêmement rares » et qu’aucun accident ou blessure n’a été signalé. La campagne vise 466 205 modèles Impreza des années 2017 à 2019, ainsi que des VUS Crosstrek des millésimes 2018 et 2019. Subaru a déclaré qu’elle informera les propriétaires concernés d’ici la mi-juin. Ces derniers vont vérifier et mettre à jour la programmation du module de contrôle du moteur et remplaceront les bobines d’allumage.

Deuxième rappel

Dans un autre rappel, Subaru cible 405 000 Crosstrek et Forester 2019 pour vérifier et resserrer les boulons du support de stabilisateur arrière qui pourraient se desserrer et causer des dommages. Le constructeur affirme que dans ce cas également, il n’y a eu que très peu d’incidents rapportés et aucun accident ou blessure.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) n’a pas encore répertorié ces deux rappels sur son site Web. Ils n’apparaissent pas pour l’instant sur le site de Transports Canada. Nous mettrons à jour cette nouvelle lorsque nous aurons plus d’informations.

