Toyota rejoint le nombre croissant de constructeurs automobiles qui vont adopter la norme de charge nord-américaine (NACS) de Tesla. La transition vers le cadre NACS débutera en 2025 et sera proposée aux propriétaires de véhicules électriques de Toyota et Lexus en Amérique du Nord.

Ces propriétaires auront donc accès au réseau nord-américain de bornes superchargeurs de Tesla, actuellement au nombre de 12 000.

Plus tôt cette semaine on a vu le Groupe BMW y aller d’une annonce similaire. Parmi les autres manufacturiers qui ont déjà confirmé l’adoption du standard de connexion NACS, on compte les marques du Groupe Hyundai (Hyundai, Kia et Genesis) et de General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC), en plus de Nissan/Infiniti, Volvo, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover, Honda/Acura, Ford et Rivian.

La liste de réfractaires dans ce dossier se réduit donc de semaine en semaine. Reste Mazda et surtout les groupes Stellantis (Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jeep, Ram) et Volkswagen (Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Volkswagen), et bien peu d’autres.

Lexus RZ 2024 Photo : Lexus

Toyota a prévu d'intégrer des ports compatibles NACS dans certains modèles électriques de Toyota et Lexus à partir de 2025. Un de ces modèles sera le futur VUS électrique à trois rangées de Toyota.

Présentement, les applications mobiles de Toyota et Lexus permettent aux clients de ces marques de localiser et accéder à quelques 84 000 points de recharge en Amérique du Nord, y compris des chargeurs de niveau 2 et des chargeurs rapides en courant continu. Avec l'adoption de la norme NACS, le nombre de chargeurs rapides en courant continu accessibles augmentera de manière significative.

Des adaptateurs pour les propriétaires actuels

Les clients qui possèdent déjà ou louent des véhicules Toyota et Lexus équipés du système de charge combiné (CCS) ne seront pas laissés pour compte. Ils auront la possibilité d'obtenir un adaptateur pour faciliter la recharge basée sur le NACS.

Ces adaptateurs seront-ils offerts gratuitement ? Les clients devront-ils payer un supplément ? Ce n'est pas clair, et cela reste un point d'interrogation pour la plupart des constructeurs automobiles qui ont fait le pas pour accueillir le réseau NACS de Tesla. Nous verrons bien.