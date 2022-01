Pour la deuxième fois, Subaru et Toyota travaillent de concert pour accoucher d’un produit conjoint. Contrairement à leurs efforts précédents qui se sont transformés en deux voitures sport abordables, cette nouvelle collaboration est axée sur la technologie des véhicules électriques. En effet, le Toyota bZ4X 2023 et le Subaru Solterra (une combinaison des mots latins pour « soleil » et « terre ») sont des multisegments entièrement électriques.

Il s’agit d’un gros changement pour les deux marques. Subaru n’a pas vraiment de véhicule hybride, le Crosstrek Hybride Rechargeable qui demeure une rareté sur nos routes. Et malgré toute son influence dans le domaine des hybrides, Toyota n'a jamais fabriqué de véhicule entièrement électrique à grande échelle. Avec l'augmentation du nombre de mandats pour les véhicules électriques mis en place par les gouvernements du monde entier, le temps est venu pour ces deux constructeurs de prendre leurs marques et de sauter à pieds joints dans ce mouvement électrique.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Subaru / Toyota Subaru Solterra / Toyota bZ4X, avant

Design

Comme pour les sportives BRZ et GR 86, il faut plisser les yeux pour voir les différences entre ces deux modèles. Les deux concepts que nous avons vus sont habillés d’une couleur contrastante autour des roues, les lentilles des phares ont la même forme, les deux ont un aileron de toit à deux niveaux et des couleurs contrastantes pour le toit. La principale différence réside dans le fait que l'emblème Toyota se trouve sur le bord avant du capot sur le bZ4X, contrairement à celui du Solterra qui se trouve en plein milieu de la « calandre ».

À l'arrière, les deux modèles reçoivent également un feu de position pleine largeur et des boîtiers de feux arrière qui descendent vers les roues arrière. Dans l'ensemble, l'allure est robuste et s'éloigne du look ultra-technique que l'on retrouve non pas tant dans les produits Subaru que dans les hybrides de Toyota comme la Prius Prime et la Mirai. Ces deux nouveaux modèles électriques sont beaucoup plus proches du RAV4 en termes de style extérieur, mais ont sans aucun doute vu certains de leurs panneaux modifiés pour réduire la traînée et améliorer l'autonomie.

Les similitudes se poursuivent à l'intérieur, avec quelques ajouts de style futuriste au moyen d'écrans centraux massifs de 12,3 pouces « façon Tesla », d’un écran d’information unique et d'une molette centrale qui fait office de levier de vitesse.

À voir aussi : Photos du Subaru Solterra 2023

À voir aussi : Photos du Toyota bZ4X 2023

Photo : Subaru Subaru Solterra, intérieur

Photo : Toyota Toyota bZ4X, intérieur

Le design du volant est également assez unique; il est très massif et comporte un énorme moyeu ainsi qu'une tonne de boutons. Et grâce au design des rayons, il ressemble à un mélange intéressant de quelque chose que l'on pourrait voir sur une vieille Citroën, ou quelque chose appartenant à un véhicule plus futuriste.

En termes de dimensions, les deux multisegments électriques sont proches du RAV4 et du Forester de Subaru. Cela permettrait à ces deux véhicules de rivaliser avec les ces autres multisegments électriques que sont la Ford Mustang Mach E et le Tesla Model Y. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont tous deux un plancher plat pour un espace intérieur optimal, et que le bZ4X dispose d'un chauffage rayonnant pour les pieds et les jambes qui réchauffe les occupants, et ce, d'une manière plus économe en énergie.

Autonomie et performances

C'est ici que ces deux modèles commencent vraiment à diverger : le Toyota sera proposé à la fois comme modèle à traction simple et comme modèle à traction intégrale à double moteur (qui, en clin d'œil à Subaru, est appelé « X-Mode »), tandis que le Subaru n'aura droit qu’à cette configuration à quatre roues motrices. C'est logique, puisque Subaru offre la traction intégrale de série dans tous ses modèles – à l’exception du coupé BRZ –, mais cela signifie que si c'est l'autonomie que vous recherchez, vous allez devoir considérer sérieusement le Toyota, car la livrée XLE à traction avant a une autonomie de 400 km, tandis que le Solterra se contente d'environ 320 km.

La différence n'est pas énorme – les deux modèles utilisent le même bloc de batteries au lithium-ion de 71,4 kWh pour les modèles à traction avant et de 72,8 kWh pour les modèles à traction intégrale –, mais dans le monde en plein essor des VÉ, l'autonomie est un élément primordial.

Photo : Subaru Subaru Solterra, avant

Photo : Toyota Toyota bZ4X, profil

Les deux modèles sont équipés de série de chargeurs rapides de niveau 2 et DC – c'est bien –, mais les deux constructeurs affirment que le Solterra et le bZ4X peuvent être rechargés de 0 à 80 % en moins d'une heure, ce qui est un peu lent, car de nombreux constructeurs – Ford, Volkswagen et Hyundai par exemple – affirment que la même charge est accomplie en un peu plus de 30 minutes.

La puissance des modèles à traction intégrale est évaluée à 215 chevaux et 248 lb-pi de couple, ce qui place ces deux modèles dans le peloton de tête de leur segment.

Subaru s'est affairé à redessiner le système de traction intégrale que ces deux modèles utiliseront pour offrir un meilleur couple à la demande lorsque vous appuyez sur l'accélérateur et des modes de régénération de la puissance sélectionnables par l'utilisateur.

Pour ceux qui aiment la conduite hors route, les jumeaux non identiques ont une garde au sol de 8,3 pouces et les batteries sont bien protégées, donc si vous devez traverser un obstacle ou deux, vous n'avez pas à vous inquiéter de leur durabilité. Il est peu probable que ces deux véhicules soient aussi performants en tout-terrain qu'un Jeep Wrangler 4xe, mais si la plupart des amateurs de cette discipline ont l'intention de conduire dans la neige ou de se rendre dans une maison d'été isolée, ce qui est proposé ici devrait faire l'affaire.

Photo : Subaru Subaru Solterra, écran multimédia

Sécurité et infodivertissement

La technologie de sécurité EyeSight de Subaru fera une apparition ici – elle a été récemment conçue pour être utilisée dans le nouveau Forester, donc il n'y a pas de changement –, mais ils ont fourni une caméra de stationnement à 360 degrés, ce qui est une première pour une Subaru. Tout comme le système Safe Exit Assist, qui avertit les occupants de la circulation en sens inverse avant qu'ils ne quittent le véhicule.

Pour sa part, le bZ4X sera le premier véhicule Toyota à recevoir la troisième génération de la suite de sécurité Safety Sense, qui élargit la plage de détection des caméras du système et ajoute la détection des cyclistes en basse lumière et la détection des barrières de sécurité.

Outre le grand écran au centre de la planche, les systèmes d'infodivertissement utilisent désormais les données du nuage pour obtenir en temps réel la situation du trafic et du stationnement à votre destination de navigation et le long du parcours, et un système de clé numérique basé sur un appareil intelligent sont également disponibles pour le Toyota.

Chacun de ces nouveaux modèles est très important pour leur constructeur respectif. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ces véhicules les uns par rapport aux autres.

Photo : Subaru Subaru Solterra, trois quarts arrière

Dates de lancement

Officiellement, Subaru prévoit de lancer le VUS tout électrique Solterra au courant de l'année, en tant que modèle 2023. Et officiellement, Toyota a exactement le même calendrier pour son bZ4X (bz pour Beyond Zero, soit dit en passant). L'expression « au courant de l'année » est bien sûr assez vague, et nous espérons recevoir des calendriers plus fermes de la part des deux constructeurs dans les semaines à venir. Restez à l'écoute.

À voir aussi : Subaru présente officiellement son VUS électrique Solterra

À voir aussi : Los Angeles 2021 : Le Solterra de Subaru illumine la Ville des Anges

À voir aussi : Toyota dévoile le bZ4X, son premier VUS électrique

À voir aussi : Toyota partage d’autres informations concernant son VUS électrique bZ4X

Photo : Toyota Toyota bZ4X, trois quarts avant