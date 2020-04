La division Jaguar Land Rover Classic introduit de nouveaux ensembles permettant aux propriétaires de modèles classiques Jaguar et Land Rover de disposer d’un système multimédia d’apparence authentique mais totalement moderne.

Classic Infotainment Systems

Les nouveaux systèmes intègrent des fonctionnalités modernes d’audio, de navigation et d’infodivertissement, ainsi que l’intégration de téléphones intelligents, et peuvent être installés dans la plupart des voitures classiques de la marque. Ils sont logés dans un boîtier de style rétro conçu pour s'intégrer naturellement à l'intérieur du véhicule.

Au total, cinq modèles différents sont proposés dans la gamme de produits, dont deux avec marquage Jaguar (choix de finitions noir ou chromé) et deux avec marquage Land Rover (choix d’aluminium brossé noir ou argent).

Le son est de première qualité via une unité de 4 x 45 watts. L'écran tactile haute résolution de 3,5 pouces donne accès à la radio, la navigation par satellite personnalisable (jusqu'à 32 langues) et la connectivité Bluetooth. De chaque côté de l'écran se trouvent plusieurs boutons et boutons rotatifs. Le système de navigation peut afficher des cartes en 2D ou en 3D, ou en instructions fléchées.

Les différents forfaits seront offerts aux consommateurs au Canada à partir d'octobre. Les prix doivent encore être annoncés.