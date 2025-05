Tarifs : le prix du Audi Q5 grimpe de 7000 $ aux États-Unis

Audi Q5 : Hausse de prix de 7000 $ aux États-Unis due aux tarifs.

Depuis l’instauration des tarifs de 25 % de Donald Trump sur les véhicules importés aux États-Unis, on mentionne que les experts prédisent des hausses de prix importantes pour plusieurs véhicules.

Un premier exemple concret nous est fourni avec le VUS Q5 d’Audi, que la compagnie fabrique au Mexique et envoie aux États-Unis. La nouvelle génération de ce modèle a été présentée depuis un certain temps déjà du côté européen et voilà qu’elle s’apprête à faire ses débuts en sol américain.

Les prix de la nouvelle cuvée ont été dévoilés, avec l’impact des tarifs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ainsi, le modèle régulier voit sa facture passer de 46 695 $ US à 53 495 $ US, une hausse qui approche les 7000 $ US.

Audi SQ5 2025 | Photo : Audi Canada

Pour les versions SQ5, on a des hausses de 6400 $ US et de 5800 $ US, respectivement, pour la version régulière et la Sportback.

Le Q5 est le modèle Audi le plus vendu aux États-Unis. Voilà qui fait mal.

Un consultant interrogé par Bloomberg a mentionné qu’avec les tarifs, le Q5 devenait invendable aux États-Unis. Au sein d’Audi, on a déclaré au magazine Automotive News qu’on était toujours déterminé à commercialiser le Q5 aux États-Unis et à le rendre attrayant pour les consommateurs.

Dans une note interne envoyée aux concessionnaires en avril, le fabricant avait mentionné qu’il prévoyait de retenir tous les véhicules assemblés au Mexique et à l’étranger dans les ports américains (pour les modèles entrant après le 2 avril). On le devine, en espérant un dénouement positif à cette inutile crise tarifaire.

On ne sait pour le moment si la mesure est toujours en vigueur ou si l’on prévoit la lever bientôt.

Chose certaine, les tarifs n’amènent rien de bon à l’industrie et sont loin de servir les intérêts des consommateurs ou des travailleurs.

Audi Q5 2025 | Photo : Audi Canada