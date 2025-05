Si les tarifs de 25 % de l’administration américaine demeurent en vigueur, Ford et Volkswagen pourraient, dès le mois de juin, augmenter les prix de leurs véhicules, rapporte le site Automotive News.

Ford

Andrew Frick, président des divisions Ford Blue et Model e, a laissé savoir aux concessionnaires via une note interne que les modèles qui seront fabriqués à partir de la mi-mai seront probablement affectés par les tarifs et qu’en conséquence, leur prix va grimper. Les modèles qui seront produits à partir de ce moment vont commencer à arriver chez les concessionnaires à partir de la fin du mois de juin. Les prix des unités déjà en stock chez les concessionnaires ne seront pas affectés.

À l’heure actuelle, la compagnie a mis en place une agressive campagne aux États-Unis, offrant des prix employés aux consommateurs. Cette promotion sera en vigueur jusqu’au 2 juin, a-t-elle promis.

Ford importe en sol américain le Mustang Mach-E, le Bronco Sport et le Maverick du Mexique.



Le Lincoln Nautilus | Photo : D.Boshouwers

Lincoln

La présidente de Lincoln, Dianne Craig, a déclaré à Automotive News que la marque de luxe continuait à expédier et à vendre le Nautilus, bien que des augmentations de prix soient « probables » si les droits de douane persistent.

Au lancement du VUS Navigator auquel nous assistions le week-end dernier, nous avons pu nous entretenir avec quelques dirigeants de la marque. Ils nous ont rassurés sur une chose, soit l’éventuel déplacement de la production. En ce moment, la compagnie n’a pas l’intention d’agir sur un coup de tête. Elle est en mode attente, en raison de l’instabilité de la situation. Elle souhaite bien sûr que tout se replace au cours des prochains mois.

Le Lincoln Nautilus est fabriqué en Chine avant d’être livré aux concessionnaires américains.

Au kiosque Volkswagen au Salon de l'auto de New York 2025, cette semaine | Photo : D.Boshouwers

Volkswagen

Le constructeur allemand a promis que les prix en vigueur seraient en place jusqu’à la fin du mois de mai. On surveille la situation de près et l’on se tient prêt à réagir. L’objectif est de protéger le client, mais aussi les concessionnaires et toutes les parties impliquées.

Ce qui est certain, c’est que l’entreprise ne peut pas absorber les droits de douane, si bien que ces derniers vont tôt ou tard être refilés aux clients, si la situation des tarifs est maintenue.