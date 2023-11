• Les deux derniers taxis de marque Ford Crown Victoria en service à New York seront envoyés à la retraite.

Pendant un peu plus de 10 ans, lorsqu’on voyait un taxi à New York, c’est une Ford Crown Victoria qu’on apercevait. Ce modèle iconique est venu remplacer la mythique Checker Marathon qui a été l’image des taxis de New York de la fin des années 70 jusqu’en 1999, au moment où la Crown Victoria est tranquillement venue prendre sa place.

En 2011, alors que Ford cessait la production de sa berline, la ville de New York passait à un autre modèle, le Nissan NV200. Aujourd’hui, on a droit à une pluralité de modèles, souvent de type hybride pour un meilleur rendement énergétique.

Mais pour ceux qui l’ignoreraient, on retrouve encore deux Crown Victoria en service. Ces exemplaires seront cependant mis hors service bientôt, comme le rapporte le site CarBuzz.

Les deux voitures ont amorcé leurs carrières respectives en 2011 et en 2013. Toutefois, selon la Commission des taxis et des limousines (TLC = Taxi and Limousine Commission), les taxis ne peuvent rester en service plus de sept ans. Lorsque la pandémie a frappé, les chauffeurs des modèles les plus anciens ont obtenu des prolongations, ce qui a permis à ces véhicules de rester en service plus longtemps.

Aujourd’hui, les chauffeurs des deux derniers Ford Crown Victoria ont été convoqués à une audience concernant leurs vieux taxis. On verra ce qu’il adviendra de cette rencontre avec la TLC, mais si les choses tournent mal pour les chauffeurs, ils pourraient voir leur permis être suspendu, en plus de recevoir une amende de 500 $ USD.

La Crown Victoria mise en service en 2013 appartient à Haroon Abdullah et ce dernier a parcouru 790 000 km avec sa monture. Il souhaite remplacer sa Crown Victoria par une nouvelle fourgonnette Sienna, mais il a du mal à trouver l’argent nécessaire au versement d’un acompte.

L’autre voiture appartient à Ravinder Sharma, qui a pour sa part roulé un peu plus de 885 000 km avec son taxi. gé de 64 ans, il souhaite pouvoir conduire sa Ford jusqu’au moment de sa retraite qui approche à grands pas.

La Crown Victoria est l’une des voitures les plus solides jamais construites par Ford. Ce modèle est pratiquement indestructible. Jason Kersten, porte-parole de la commission des taxis et des limousines, a déclaré que les Crown Victoria allaient manquer, mais qu’elles devaient être retirées de la circulation. Comme ce fut le cas pour les Ford Model T, Checker Marathon et Chevrolet Caprice, une autre voiture qui a marqué le paysage new-yorkais au cours des années 80 et 90.

Une file de taxis à New York Photo : Nyc.gov

Et l’avenir est assurément électrique. On a déjà vu des Mustang Mach-E servir en taxis dans les rues de New York, comme on voit des Hyundai Ioniq 5 en abondance chez nous.

D’ici 2030, tous les véhicules Uber et Lyft opérant dans la ville de New York devront être entièrement électriques. La TLC réglemente les deux firmes de covoiturage, il sera donc intéressant de voir si la même règle s’applique au vaste parc de taxis jaunes de la ville.