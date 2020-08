Le New York des années 60 et 70 en images d’époque

Êtes-vous allé à New York entre 1960 et 1990 ? Si oui, c’est une montagne de souvenirs que l’on vous propose. Sinon, préparez-vous à un choc, car le New York d’aujourd’hui ne ressemble pas à celui d’hier.

Les 40 photos qui suivent sont une gracieuseté de la page Facebook Dirty Old 1970's New York City. Les milliers de photos que compte cette dernière nous permettent d’effectuer un incroyable voyage dans le temps. Sur plusieurs photos figurent des voitures et c’est là que la chose nous interpelle.

1. Ruelle MacDougal, 1976