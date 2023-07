L’époque où la technologie embarquée d’une voiture se limitait aux freins ABS et aux coussins gonflables est définitivement révolue. Les fabricants automobiles déploient désormais à bonne vitesse diverses innovations technologiques et des systèmes avancés d’aide à la conduite. L’objectif? Améliorer la sécurité routière, et réduire les accidents et les blessures graves qui en découlent. Voici quelques-unes des technologies qui vous servent de copilote au quotidien.

1- Le freinage d’urgence automatique

Certaines voitures sont désormais pourvues de capteurs et d’un système d’alerte de collision qui informent en temps réel l’ordinateur de bord des changements qui se produisent dans l’environnement de conduite. Par exemple, si un piéton apparaît soudainement derrière vous pendant que la voiture recule, les freins s’appliqueront d’urgence.

Autre exemple? Si l’automobile qui vous précède effectue un freinage brusque, le système pourrait capter ce changement, émettre une alerte de collision potentielle et freiner avant que vous ne le fassiez, évitant ainsi un accident et… une réclamation d’assurance.



2- L’assistance au maintien dans la voie

À moins de posséder les habiletés de conduite des personnages de la saga Rapides et dangereux, il est fort probable que vous ayez, un moment donné, dévié involontairement de la voie que vous empruntiez alors. Si tel est le cas, et si le clignotant n’a pas été enclenché au préalable, le système émet une alerte sonore ou déclenche un témoin lumineux sur le tableau de bord pour vous aviser de corriger le tir. Voilà une autre preuve que les nouvelles technologies contribuent à l’amélioration de la sécurité routière au Québec! Cela pourrait être utilise si vous partez en vacances en famille.

Et dans certains véhicules, la direction du volant sera ajustée avant même que vous ne le fassiez! Et, encore mieux, le système SuperCruise de Ford change de voie à la demande du conducteur!

3- La surveillance des angles morts

Les systèmes de surveillance des angles morts détectent les véhicules qui se trouvent dans les endroits difficiles à voir pour le conducteur. Si vous activez un clignotant pour changer de voie et qu’un véhicule est présent dans l’angle mort, le capteur émet une alerte au moyen de différents signaux, au choix, pour éviter une collision potentielle. Bien évidemment, cette technologie embarquée gagne en popularité, mais elle ne prétend pas remplacer les vérifications d’usage que doivent effectuer les conducteurs. La sécurité routière demeure bien évidemment la responsabilité de celui qui se trouve au volant.

4- L’amélioration du champ de vision

Certains ne jurent désormais que par l’affichage tête haute. Cette fonctionnalité permet de projeter des informations précieuses sur le pare-brise, dans le champ de vision avant du conducteur. Des renseignements tels que la vitesse du véhicule, l’itinéraire à suivre ou des alertes de collision potentielle se retrouvent donc à être centralisés au même endroit, évitant ainsi d’avoir à surveiller la route et à consulter plusieurs écrans ou appareils à la fois.

Et, toujours dans l’objectif d’améliorer la sécurité routière, certains modèles proposent aussi des possibilités de vision nocturne. Si vous n’aimez pas conduire à la noirceur, voilà peut-être une fonctionnalité à envisager.

5- Les caméras périphériques et de recul

Le recours aux caméras améliore la visibilité générale autour de l’habitacle. La caméra de recul, par exemple, permet aux conducteurs de mieux voir ce qui se passe derrière leur véhicule lorsqu’ils reculent. L’essayer, c’est l’adopter! Non seulement elle facilite le stationnement de la voiture, mais elle contribue également à prévenir les collisions avec des personnes ou des véhicules qui surgissent parfois soudainement, sans avertissement.

6- Le régulateur de vitesse adaptatif

Le cruise control de jadis a pris un petit coup de jeune! Le régulateur de vitesse adaptatif est le dispositif de l’heure en matière de contrôle de vitesse de croisière. Il permet désormais de conserver une distance préétablie constante avec le véhicule qui le précède.

Ce système de capteurs et de radars maintient donc une distance entre les deux véhicules, en accélérant au besoin et en ralentissant ou en freinant lorsque la circulation devient moins fluide. Une fonctionnalité qui facilite la tâche du conducteur et qui améliore aussi la sécurité routière de l’ensemble des usagers.

7- Les technologies biométriques

De nouvelles technologies biométriques pourraient éventuellement permettre au conducteur d’accéder à sa voiture sans détenir de clé physique. La reconnaissance faciale, pour verrouiller ou déverrouiller les portières, commence d’ailleurs à être déployée. L’empreinte digitale pourrait éventuellement permettre de démarrer un véhicule. Voilà de quoi décourager les voleurs!

Technologie et sécurité routière: quelques conseils

Quel plaisir que de prendre possession d’un nouveau véhicule à la fine pointe de la technologie! Bien qu’il soit tout à fait normal de ressentir une certaine excitation à l’idée d’essayer tous ces gadgets, un temps d’adaptation est à prévoir pour apprécier ces nouvelles possibilités.

• Conduire activement

L’ensemble de ces technologies embarquées ouvrent évidemment la voie à des véhicules offrant des niveaux d’automatisation plus élevés. Celles-ci ne remplaceront cependant jamais l’expérience et les aptitudes à la conduite. Les conducteurs doivent toujours rester vigilants, respecter les règles de sécurité routière et ne pas perdre les bons réflexes qu’ils ont acquis avant même le déploiement de ces outils d’aide à la conduite.

• Bien connaître le véhicule

Pour profiter pleinement des possibilités qu’offrent ces nouvelles technologies, prenez le temps de vous familiariser avec leurs caractéristiques avant de les utiliser sur la voie publique. Certaines d’entre elles peuvent être configurées, ou activées et désactivées à la demande. Consultez le guide du propriétaire du véhicule.

• Informer l’assureur

N’oubliez pas de communiquer avec votre assureur pour réviser votre protection d’assurance auto. Les véhicules dotés d’autant de technologies, de caméras et de radars sont évidemment plus dispendieux. Le coût d’un sinistre grimpe souvent en conséquence. Contactez notre équipe pour en discuter ou obtenez dès maintenant une soumission d’assurance auto en ligne!