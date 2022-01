Auto123 a eu l'occasion de conduire le tout nouveau Hyundai Ioniq 5 et le Volvo XC40 Recharge au cœur de l'hiver et a appris ce qu'il advient de l'autonomie par temps s’extrême froid !

Le hasard a voulu que nous testions deux modèles entièrement électriques l'un après l'autre ce mois-ci, au milieu d'une longue vague de froid. Nous sommes ravis d'avoir la chance d'essayer ces VÉ dans ces conditions, et plus particulièrement, nous voulons voir quel effet les températures glaciales – généralement inférieures à -15°C en moyenne, et plus basses la majorité des nuits – peuvent avoir sur l'autonomie.

Après avoir effectué un tour de piste dans le Volvo XC40 Recharge 2022, nous nous attaquons maintenant au tout nouveau multisegment électrique Hyundai Ioniq 5, qui arrive sur le marché cette année avec la Tesla Model 3 en ligne de mire.

Nous n'en sommes qu'au début de nos tests, et nous vous proposerons des comptes rendus complets dans les prochains jours, mais il est déjà clair que ces histoires de 40 % de perte d'autonomie dans des conditions extrêmes sont plus que des histoires, c'est une réalité observable.

Photo : D.Boshouwers Volvo XC40 Recharge 2022

Dans le cas du Volvo XC40 Recharge, l'autonomie officielle de 359 km n'était pas au rendez-vous, même si nous nous approchions d'une charge à 100 %. Une charge complète, dans le contexte du temps froid, tournait aux alentours des 200 km. Qui plus est, la recharge du véhicule à la maison sur une prise domestique ordinaire – un processus lent dans le meilleur des cas – a ralenti jusqu'à devenir impraticable. En 48 heures de charge, j'ai récupéré... 37 % de la charge.

Évidemment, quiconque achète un VÉ comme celui-ci se fera installer un chargeur plus rapide de niveau 2 à domicile si possible, et en effet, aux stations publiques de recharge, la recharge était assez rapide. Mais ce plafond de 200 km s'est maintenu. Le froid extrême réduit considérablement l'autonomie, c'est inévitable.

Quant au nouveau Ioniq 5, il est trop tôt pour dire si l'effet du froid sera de la même ampleur. Nous en parlerons dans le cadre de notre essai complet, alors restez à l'écoute !

Photo : D.Boshouwers Hyundai Ioniq 5 2022, avant