On sait que la première phase de production du Tesla Cybertruck a été lancée récemment, après des années d’attentes. Évidemment, les nouvelles concernant cette camionnette atypique vont fuser au cours des prochaines semaines et des mois à venir, car tout le monde est un peu curieux.

On a vu le modèle, mais pas en détail, vraiment.

Cette semaine, une vidéo prise à l’intérieur de l’usine et qui s’est rendue à différents médias nous fait découvrir le coffre avant du véhicule. Ce qu’on semble voir, c’est un espace plutôt petit, si on le compare à ce que propose déjà la concurrence.

Le coffre du Tesla Cybertruck (version pré-production) Photo : TikTok

Publiée sur TikTok, la vidéo de huit secondes montre une poignée de modèles de préproduction garés avec leur coffre ouvert. Bien qu’on ne puisse pas dire à quoi ressemble l’intérieur de ce dernier, on en voit suffisamment pour comprendre qu’il s’étend à peu près du pare-chocs avant à la hauteur de l’essieu avant. Il ne semble pas particulièrement profond. Il est peut-être plus grand que l’espace que l’on trouve à l’avant d’une Model 3 ou d’un Model Y, par exemple, mais il est aussi beaucoup plus petit que l’espace qui se trouve sous le capot du Ford F-150 Lightning. Ça semble néanmoins suffisant pour une ou deux valises et les sacs d’épicerie.

Ce petit coffre est évidemment le fruit des proportions inhabituelles du modèle. On a davantage misé sur le style peu orthodoxe du véhicule plutôt que sur son côté pratique. Les acheteurs pourront toujours se rabattre sur la caisse ; on parle d’une camionnette, après tout.