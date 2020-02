Un tribunal allemand a ordonné l'arrêt temporaire de la construction de la nouvelle « giga usine » de Tesla dans le pays après qu'une injonction du tribunal ait été obtenue hier par... des environnementalistes.

Les protestataires qui s'opposent à la construction de cette gigantesque installation affirment qu'elle constitue une menace pour la faune locale et pour l'approvisionnement en eau de la région. Un groupe appelé la Ligue verte a réussi à obtenir une injonction d'un tribunal représentant la région de Berlin et du Brandebourg, qui a déclaré qu' « il ne faut pas supposer que la requête en protection juridique déposée par la Ligue verte n'a aucune chance d'aboutir ».

En fait, Tesla n'a toujours pas reçu l'autorisation officielle de construire l'usine, bien qu'elle ait reçu l'autorisation du ministère allemand de l'Environnement de commencer les préparatifs du site « à ses propres risques ».

Elon Musk avait annoncé au mois de novembre que Tesla était pour construire une nouvelle « giga-usine » dans une région de l'État de Brandebourg près de Berlin, et la société est actuellement en train de défricher des terres forestières. La nouvelle usine sera la quatrième « giga usine » de Tesla (les autres se trouvent près de Shanghai, en Chine, et près de Buffalo, New York et de Reno, Nevada, aux États-Unis), et la première usine européenne de voitures et de batteries du fabricant de véhicules électriques.

Le terrain acheté par Tesla pour l'usine couvre près de 300 hectares, et la société espère que l'usine sera opérationnelle en 2021. Le plan est de construire plus de 500 000 véhicules par an, et Tesla a déclaré qu'elle prévoyait d'employer 12 000 travailleurs dans l'usine.

Les médias allemands affirment que Tesla a promis de déplacer les colonies de fourmis de forêt, de reptiles et de chauves-souris de la zone en cours de défrichage.

Par ailleurs, le mois dernier, le terrain destiné à la « giga usine » a dû être débarrassé de sept bombes non explosées de la Seconde Guerre mondiale.