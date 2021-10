Tesla augmente les prix du Model 3 et du Model Y au Canada

Tesla a augmenté les prix de deux de ses modèles sur le marché canadien, et l'un d'eux est son deuxième modèle le plus abordable sur le marché. La Model 3 Standard Range Plus, qui est le modèle le plus vendu du constructeur ici, coûte maintenant 2 000 $ de plus qu'au début d'octobre. Le PDSF de cette variante est maintenant de 54 995 $.

Le prix de la version longue portée à double moteur du VUS compact Model Y a également augmenté. Elle est maintenant offerte à 74 990 $, soit 5 000 $ de plus qu'auparavant.

La Tesla Model S et la Model X conservent les mêmes prix qu'auparavant, du moins au Canada (les États-Unis ont eu droit ce mois-ci à des augmentations de prix pour ces deux modèles). Les autres variantes de la Model 3 et de la Model Y restent également au même prix.

Photo : Tesla Tesla Model Y

Rien ne dit que les hausses de prix s'accompagnent de nouvelles mises à jour ou de caractéristiques ajoutées pour l'année-modèle 2022. En fait, il faut regarder du côté de la loi de l’offre et de la demande pour une explication logique.

La demande, en particulier pour la Model 3 Standard Range Plus, reste extrêmement forte des deux côtés de la frontière canado-américaine, et comme de nombreux autres constructeurs ont du mal à commercialiser de nouveaux VÉ en grande quantité en raison de pénuries chroniques de semi-conducteurs et d'autres composants, Tesla est à la place du conducteur, pour ainsi dire, et peut fixer son prix sans trop de résistance.

De plus, le fabricant est lui-même aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement, et c'est certainement une autre explication derrière les dernières hausses de prix. Le PDG Elon Musk l'a d'ailleurs cité comme raison au début du mois lors de la réunion annuelle des actionnaires.

Les délais d'attente pour les deux modèles qui ont vu leur prix augmenter sont longs. Les acheteurs qui commandent une de ces variantes aujourd'hui peuvent s'attendre à devoir attendre au moins jusqu'en avril 2022 pour recevoir leur véhicule, et l’attente pourrait même durer jusqu’en septembre de l’an prochain.