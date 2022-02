Rappel de 817 000 Tesla pour un problème de logiciel

Tesla rappelle 817 143 véhicules pour corriger un problème de logiciel qui peut affecter le signal lié à la ceinture de sécurité qui est censé retentir au démarrage.

Les réglementations en Amérique du Nord exigent qu'un carillon retentisse lorsqu'un conducteur démarre son véhicule, pour lui rappeler d'attacher sa ceinture de sécurité. Dans le cas des Tesla affectés, le carillon ne retentit pas automatiquement dans tous les cas, et ne se déclenche que lorsque le véhicule dépasse 22 km/h.

Le problème concerne tous les véhicules Model 3 et Model Y et certains véhicules Model S et Model Y 2021-2022.

Selon les documents de la NHTSA, le problème peut survenir dans une circonstance spécifique : lorsque le carillon a été interrompu lors du démarrage préalable du véhicule, et que la ceinture de sécurité n'a pas été attachée après cette interruption. La NHTSA donne l'exemple suivant : un conducteur sort du véhicule alors que le carillon est actif, puis revient dans le véhicule, créant un nouveau cycle de conduite et, ce faisant, déroutant le logiciel de la voiture.

Le problème a été détecté pour la première fois le mois dernier par un institut d'essai de véhicules en Corée du Sud, qui l'a signalé à Tesla. Le constructeur automobile et la NHTSA affirment qu'ils n'ont connaissance d'aucun accident ou blessure lié à ce problème.

Une mise à jour logicielle préparée par Tesla en réponse au problème existe déjà et a été mise à la disposition des propriétaires de véhicules Model 3 et Model Y le 27 janvier, et des propriétaires de véhicules Model S et Model X le 28 janvier.

