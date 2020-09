L’année 2020 n’a rien d’ordinaire. À preuve, on a probablement eu droit à une première dans l’histoire de l’automobile alors qu’une toilette portative a été vue, filant tout bonnement sur la Route 66 dans la région d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique :

Oui, vous avez bien lu, et vu. Et puisque l’année 2020 est complètement folle, pourquoi ne pas vous raconter la chose, question de rire un peu ?

Deux vidéos montrant la scène inusitée circulent sur le Net. Sur la première, on peut voir l’unité portative traverser une intersection, assurément devant le regard hébété des automobilistes qui s’y trouvaient. Une deuxième séquence, captée par deux véhicules (un qui suivait la toilette et l’autre qui nous la montre au moment de son « arrestation »), nous la montre en action et à l’arrêt.

L’histoire ne dit pas si quelqu’un se trouvait à bord.

Et qu’est-ce qui a causé cette situation ? De fortes bourrasques. C’est d’ailleurs pourquoi la pièce Dust in the Wind du groupe Kansas peut être entendue sur la deuxième vidéo. Son choix n’aurait pu être plus approprié. Heureusement, les policiers ont pu intervenir à temps pour éviter un accident fâcheux.

Plutôt hilarant, quand même.

Et vous, qu’auriez-vous fait si vous vous étiez trouvés à l’intérieur de cette unité portative au moment où elle a amorcé sa cavale ?