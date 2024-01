• Auto123 jette un coup d’œil à la liste des 25 véhicules neufs qui ont été les plus vendus aux États-Unis en 2023.

Le marché américain, que ça nous plaise ou non, dicte les tendances en Amérique du Nord. Lorsqu’on ne peut pas mettre la main sur un modèle qui est proposé en Europe ou ailleurs dans le monde, c’est généralement que son créateur a jugé que les Américains n’en voudraient pas.

Rares sont les occasions où l’on a eu droit à un modèle uniquement « canadien ».

Voilà pourquoi il est important de jeter un coup d’œil sur ce qui se passe du côté américain, afin de savoir quelles sont les tendances, justement.

Voici donc la liste des 25 modèles neufs qui ont été le plus vendus chez nos voisins du sud lors de la dernière année. Certains vont peut-être vous surprendre, alors que près du sommet, on retrouve de vieilles connaissances.

Subaru Crosstrek Wilderness 2024 Photo : D.Boshouwers

Dans les positions 25 à 20, on note dans l’ordre :

- le Ford Escape (140 968 unités vendues)

- le Subaru Forester (152 566)

- le Mazda CX-5 (153 808)

- le Jeep Wrangler (156 581)

- le Subaru Crosstrek (159 193)

- le Subaru Outback (161 814)

Ça saute aux yeux, le positionnement de trois véhicules Subaru dans les 25 premiers témoigne de la progression de cette marque. On voit aussi que les acheteurs préfèrent différents modèles et que le succès de l’entreprise ne repose pas que sur un seul d’entre eux. On peut s’attendre à une progression en 2024, car le Crosstrek est nouveau, et le nouveau Forester 2025 va se pointer au printemps, entièrement renouvelé.

Toyota Highlander 2023 Photo : D.Boshouwers

Pour les places 19 à 15, on commence à voir apparaître des joueurs plus connus, comme :

- le Toyota Highlander (169 543)

- le Ford Explorer (186 799)

- la Honda Accord (197 947)

- la Honda Civic (200 381)

- le Hyundai Tucson (209 624)

Et dire que la Honda Accord a déjà été la voiture la plus vendue en Amérique du Nord. N’empêche, elle continue de se rendre à un rythme très respectable compte tenu de la perte d’intérêt des consommateurs envers les voitures en général.

Jeep Grand Cherokee 4 XE 2023 Photo : D.Heyman

En s’intéressant aux rangs 14 à 10, on découvre :

- le Chevrolet Equinox (212 701)

- la Toyota Corolla (232 370)

- la Tesla Model 3 (232 700 [estimation])

- le Toyota Tacoma (234 768)

- le Jeep Grand Cherokee (244 595)

Ces chiffres nous confirment le recul de la Honda Civic par rapport à la Toyota Corolla, ainsi que la force de la Tesla Model 3.

Honda CR-V 2023 Photo : D.Boshouwers

Pour la deuxième tranche du Top 10, on voit des modèles habitués aux honneurs :

- le Nissan Rogue (271 458)

- la Toyota Camry (290 649)

- le GMC Sierra (295 737)

- le Honda CR-V (361 457)

La Toyota Camry est la voiture la plus vendue en 2023.

Chevrolet Silverado 2023 VA Photo : V.Aubé

Enfin, pour ce qui est des cinq premières places, vous n’allez pas être surpris de l’identité de quatre premiers modèles, mais l’autre pourrait vous étonner. Voici de 5 à 1 :

- le Tesla Model Y (385 900 [estimation])

- le Toyota RAV4 (434 943)

- le Ram 1500 (444 926)

- le Chevrolet Silverado (543 319)

- le Ford F-150 (750 789), qui retient son titre de modèles le plus vendu aux États-Unis

Il est à souligner que GM (General Motors) a vendu plus de camionnettes pleine grandeur lorsqu’on combine les ventes du GMC Sierra et du Chevrolet Silverado.

Que nous réserve l’année 2024 ? Ce sera intéressant à surveiller. Est-ce qu’on verra d’autres modèles électriques se faufiler parmi les 25 premiers ?