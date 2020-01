La deuxième tentative de Kia dans le segment des VUS à trois rangées (après le Borrego, de courte durée) a été largement saluée et les gens de Kelley Blue Book ont été tout aussi enthousiastes. Le jury a reconnu le confort exceptionnel du modèle et a applaudi la longue liste de fonctions et de technologies de sécurité incluses pour un véhicule vendu à un prix assez compétitif.

Le style extérieur a également été cité, notamment en raison de son avantage par rapport à son jumeau de Hyundai, le Palisade, ainsi que l’expérience de conduite relativement positive qu’il procure pour un si gros véhicule.

Notre essai de la Kia Telluride 2020