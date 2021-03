Jeep est de retour avec son Moab Easter Safari

Habituellement, le Jeep Safari de Pâques qui se tient à Moab, dans l’Utah, est l’occasion pour Jeep de dévoiler un certain nombre de modèles personnalisés et de versions « resto mod ». On ne parle pas d’une fête où sont présentés de nouveaux produits ; il s’agit plutôt d’une célébration de tout ce qui est Jeep. Pour 2021, cependant, les choses ont été un peu différentes pour plusieurs raisons. La principale est qu’il n’y a pas eu d’événements l’année dernière en raison des restrictions de voyage et de rassemblements liées à la pandémie. La compagnie a donc peu de rattrapage à faire. On a quand même eu droit à un concept qui pourrait très bien passer à la production dans un avenir rapproché. Voici donc ce que Jeep avait à nous présenter cette année. Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours. Jeep Magneto Concept

Photo : Jeep Prototype Jeep Magneto, port de chargement

La nomenclature de ce concept ne manque pas de faire des allusions au célèbre personnage des X-Men, mais il va plus loin, car il utilise un « moteur électrique à flux axial », une appellation qui n’est pas sans nous rappeler une certaine DeLorean capable de voyager dans le temps. Selon Mark Allen, responsable du design mondial de Jeep, le nom n’a cependant rien à voir avec ces deux choses. « La puissance d’un véhicule électrique, ce sont des aimants attirés par d’autres aimants », a-t-il déclaré. Voilà pour « Magneto ». Quoi qu’il en soit, la Magneto est un Jeep entièrement électrifié qui produit une puissance similaire à celle des modèles équipés du moteur V6 Pentastar de 3,6 litres, soit environ 285 chevaux et 273 livres-pieds de couple. Le tout est transmis aux quatre roues via le travail d’une transmission manuelle. Oui, vous avez bien lu : un véhicule électrique doté d’une véritable transmission manuelle avec un levier de vitesse et un embrayage.

Photo : Jeep Prototype Jeep Magneto, profil

« Nous avons laissé la transmission manuelle en place parce que nous voulions faire l’expérience de l’engrenage », a déclaré Mark Allen. « Le couple arrive très tôt et est très contrôlable avec le moteur électrique ». Vous n’avez pas besoin d’utiliser l’embrayage lorsque vous vous déplacez lentement en conduite tout-terrain. Donc, bien que vous puissiez ressentir les sensations d’une transmission manuelle, il y a moins d’inconfort à devoir composer avec l’embrayage. Quatre blocs-batteries lithium-ion d’une puissance combinée de 70 kWh sont répartis uniformément dans le châssis afin de garantir un équilibre parfait du poids. Autrement, le Magneto profite des systèmes — les essieux, la suspension, etc. — du Wrangler régulier. Le Magneto a quand même été équipé d’un treuil, d’un ensemble qui le relève de deux pouces, de pneus de 35 pouces, d’une cage de retournement personnalisée et de rails Mopar. Pour l’instant, le Magneto n’est qu’un concept, mais Jeep a déclaré qu’elle travaillait actuellement à son développement et qu’elle espérait voir un modèle de production se pointer le nez d’ici 2 à 3 ans. Quand on sait que l’avenir de Jeep passe par l’électrification, on comprend que des modèles comme le Magneto et le 4xe, qui seront bientôt livrables, sont très importants pour la marque.

Photo : Jeep Prototype Jeep Magneto, hayon

Photo : Jeep Prototype Jeep Magneto, capot