Voici notre guide d'achat pour les pneus d'été et toutes saisons pour 2021 au Canada. Aujourd'hui, les meilleurs pneus d'été et toutes saisons pour les voitures. À voir aussi : Les meilleurs pneus d'été et toutes saisons pour les VUS, camionnettes au Canada en 2021. L'hiver vous a certes paru long et dur, et plus encore si l'on ajoute le confinement dû à la pandémie qui semble s'étirer éternellement. Toutefois, tout semble indiquer que l'été pourrait nous être plus agréable. Si la tendance se maintient, il y a de fortes chances que nous puissions nous déplacer en voiture, ne serait-ce que pour des ballades près de chez nous ou à travers le pays. Conséquemment, il est important d'examiner ou de faire examiner ses pneus avec minutie et les remplacer si vous avez le moindre doute sur leur état. Malgré le fait que les manufacturiers nous proposent des produits de plus en plus sécuritaires et surtout de bonne qualité, l'état de vos pneus pourrait s'être dégradé pendant l'hiver, simplement en raison du temps ou de la date de sa fabrication. Si vous ne connaissez pas cette dernière, demandez à un expert, c'est très facile. Si vos pneus ont plus de sept ans (l'âge maximum indiqué par l'industrie du pneu pour son intégrité), il serait peut-être plus sage de les remplacer, surtout si vous considérez de longs déplacements à grande vitesse.

Photo : Kia Kia K5

Il en va de même si leur usure vous semble douteuse (lire, inégale), ce qui pourrait également exiger une révision de la direction et des réparations, si nécessaire. De nos jours, de moins en moins d’automobilistes s’occupent de l’entretien de leur véhicule vu leur excellente construction initiale. Toutefois, les pneus peuvent montrer une usure qui peut trahir un manque d’entretien. Encore une fois, malgré la nouvelle instrumentation qui avertit le conducteur si la pression n’est pas adéquate, trop de gens roulent avec des véhicules munis de pneus dont la pression a besoin d’être ajustée. Enfin, on ne le répétera jamais assez souvent, n’oubliez surtout pas que votre vie, ainsi que celle de vos passagers, repose sur quatre points de contact au sol qui ne sont pas plus grands que la paume de votre main ! Souvenez-vous-en lorsque vous roulerez à quelque 120 km/h. En ce qui a trait au marché lui-même, selon une étude de Pirelli au Canada, il semble se diriger vers des jantes encore plus grandes (18 pouces ou plus). Chez notre assistance technique, Pneus Premiers Choix, on note aussi que de plus en plus d’automobilistes préfèrent des pneus V et non Z dont l’épaulement est plus arrondi pour mieux résister aux chocs des nids-de-poule et pour une meilleure tenue de cap.

Photo : Honda Honda Accord

Les automobilistes ont vu leurs déplacements être limités par des règlements liés à la distanciation sociale au cours des derniers mois. La plupart n’ont couvert que peu de kilométrage, limitant en même temps l’usure des pneus de leur véhicule. Par conséquent, ceux qui pensaient changer leurs pneus auront retardé leur achat (ce qui a fait chuter les ventes de pneus neufs au cours des derniers mois sensiblement au même niveau que les ventes d’automobiles ont baissé au pays). C’est ce qui devrait expliquer qu’en général, les manufacturiers de pneus ont ralenti leurs ardeurs en ce qui a trait aux nouveautés. Il faut aussi dire que la plupart de ceux-ci nous offraient déjà des produits de grande qualité avec des caractéristiques de plus poussées. D’autre part, il y a un nouveau phénomène qui prend de l’ampleur, celui du pneu dit « homologué » (un pneu toutes saisons qui est capable, jusqu’à un certain point, d’afficher une bonne motricité et offrir suffisamment de sécurité en hiver). Ce genre de pneu se reconnaît à une bande de roulement au dessin ressemblant à celui d’un pneu dit « toutes saisons », avec le pictogramme d’une silhouette de montagne dotée d’un flocon en son centre sur les flancs (ce qui fait que nos amis anglophones l’ont baptisé « all-weather » ! Plusieurs automobilistes, surtout ceux qui utilisent de moins en moins leur auto, sont attirés par ce type de pneu qui n’a pas besoin d’être changé la saison froide venue. Non recommandé par les experts, ce genre de pneu ne serait pas des plus efficaces dans la neige profonde ou pour une motricité maximale sur la glace. Mais, si l’automobiliste « modère ses transports », aussi bien l’inclure dans nos recommandations de l’année. Nokian Si la marque finlandaise Nokian, qui est tellement recommandée pour ses pneus d’hiver très efficaces et durables manquait dans nos recommandations antérieures, c’est qu’elle ne répondait peut-être pas toujours à nos besoins nord-américains. Cette fois, par contre, elle y est avec son nouveau pneu toutes saisons, le Nokian One. Maintenant que la compagnie a un pied-à-terre en Amérique du Nord grâce à sa nouvelle usine de Dayton, au Tennessee, elle peut nous proposer un pneu spécifiquement adapté aux routes nord-américaines et aux besoins de ses utilisateurs. Le Nokian One est une suite logique du Nokian One HT pour camionnettes, un pneu qui a été lancé l’année dernière. C’est un produit « toutes saisons » doté d’une bande roulement au design symétrique, mais non directionnelle, et dont le dessin présente une grande amélioration comparativement aux « anciens » produits de Nokian, notamment au freinage et à la direction sur pavé mouillé.

Photo : Nokian Nokian One

En même temps, l’utilisation de silice et de noir de carbone dans une nouvelle composition de la gomme devrait en réduire la résistance au roulement pour une meilleure économie de carburant. Enfin, livrable en plus de 70 grandeurs pour automobiles, VUS, voire même pour certaines camionnettes légères, le Nokian One arrive avec une garantie d’usure de 130 000 kilomètres. En ce qui a trait aux pneus dits « homologués » hiver-été, Nokian, un pionnier dans cette catégorie, peut vous proposer le WRG4 dont la gomme a été adaptée aux conditions nord-américaines. Mais il ne faut pas oublier que ce pneu sera un « compromis ». Il ne sera peut-être pas toujours adapté à la conduite sportive.