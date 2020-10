Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver pour 2020-2021. Aujourd’hui, les pneus d’hiver pour voitures.

On a beau débattre des enjeux de la COVID-19, une chose est sûre, on ne peut éviter l’hiver qui approche à toute vitesse. Bientôt, il sera temps d’installer ses pneus d’hiver. Pire encore, plusieurs doivent acheter des pneus d’hiver neufs ou encore changer leurs vieux pneus qui commencent à être très usés.

Encore une fois, il y a toute une panoplie de pneus d’hiver sur le marché, chacun proclamant être le meilleur. Toutefois, malgré les belles promesses, il faut savoir quel type de pneus convient le mieux non seulement à votre véhicule, mais aussi à vos besoins en déplacements.

Pneus homologués

Certes, on ne s’attendait pas à de nombreuses nouveautés cette année, mais c’est avec grande surprise que l’on constate plusieurs changements dans les catalogues des manufacturiers. D’autre part, il y a une certaine nouvelle tangente de la part des consommateurs qui commencent à préférer des pneus dits « toutes saisons », mais que les revendeurs préfèrent appeler « homologués ».

Ces derniers peuvent être utilisés autant en hiver qu’en été. Pour certains, il s’agit d’une sorte de pneu toutes saisons qui s’affiche avec le logo d’acceptation hivernale (flocon de neige dans une silhouette de montagne) sur le flanc. Pour d’autres, on parle de pneus d’hiver avec une gomme plus résistante qui a été créée pour soutenir les grandes chaleurs de l’été.

Par ailleurs, certains manufacturiers ont choisi de changer le nom de leurs gammes. Des modèles ont été reconduits ou améliorés.

Au-delà du prix

Avant de choisir un pneu, il faut regarder un peu plus loin que le prix. Évidemment, plusieurs automobilistes opteront pour un pneu d’hiver très économique. Mais avant d’y aller avec les aubaines, il faut savoir quel type de pneu conviendra à vos habitudes de conduite, toujours selon le véhicule que vous conduisez.

Je ne le répéterai jamais assez. Votre vie et celle de vos passagers reposent sur quatre points de contact avec le sol, des points qui ne sont à peine plus grands que la paume de votre main. Pensez-y quand vous roulez à 110-120 km/h.

Autre réalité ; les pneus bas de gamme, surtout ceux qui nous viennent de Chine ou d’autres pays asiatiques, commencent à prendre du galon. Certains commencent à être recommandés. Mais pas tous. Évidemment, encore une fois, le prix est un facteur d’importance. Mais seront-ils à la hauteur de vos attentes ?

L’achat en ligne

Phénomène plutôt récent, plusieurs consommateurs préfèrent acheter des pneus en ligne. Il y a certes des économies à y faire, mais je préfère recommander de véritables revendeurs de pneus qui sauront les guider dans leurs choix. Et, croyez-moi, ils ont beaucoup plus d’expertise que certains commis de magasin de grande surface.

Autre question d’importance, n’est-il pas trop tôt pour installer ses pneus d’hiver ? Non ! En octobre, les températures baissent rapidement et souvent par surprise. Les pneus réguliers toutes saisons perdent de leur élasticité autour de sept degrés Celsius. C’est à ce moment que les pneus d’hiver deviennent un allié précieux. Puis, avec les pluies froides et intenses, les grandes rainures des pneus d’hiver favorisent un meilleur écoulement et une plus rapide dispersion de l’eau.

Au Québec, les pneus d’hiver doivent être montés dès le 1er décembre. Si vous préférez des pneus cloutés, même si leur pose est permise plus tôt (et leur démontage plus tard), il vaut mieux consulter les lois locales, car à certains endroits (comme dans les stationnements souterrains), ils peuvent être proscrits.

Voici donc un tableau des meilleurs produits disponibles sur le marché. Ils ne sont pas nécessairement placés en ordre de préférence, mais les commentaires qui suivront devraient vous aider à identifier le type de pneu d’hiver qui pourrait correspondre à vos besoins et à… votre budget !

Nokian Hakkapeliitta 9, R3 et Nordman 7

Malgré qu’il s’agisse de produits reconduits, les pneus d’hiver de Nokian demeurent, encore une fois, une sorte de jalon sur lequel d’autres manufacturiers se basent pour créer un pneu supérieur. L’Hakkapeliitta 9 de Nokian est disponible en version à caoutchouc sur pavé ou clouté d’usine. Ce n’est pas un pneu bon marché, mais ce produit finlandais affiche des qualités enviables. Il est bon dans la neige et solide sur la glace, et il a fait ses preuves.

La version R3 de ce même pneu est, depuis les dernières années, la référence en matière de pneu à caoutchouc sur pavé (ou glace), avec des caractéristiques et des performances qui rivalisent celles des pneus cloutés.

Enfin, le Nordman 7 est ni plus ni moins que l’ancienne version de l’Hakkapeliitta 7 d’il y a quelques années, celui qui a mené au développement de l’actuel Hakkapeliitta 9. Il est moins cher, mais presque aussi performant. Un bon choix pour l’automobiliste avec un budget limité qui recherche quand même une technologie avancée. Les cotes d’usure se mesurent facilement à celles de la concurrence.

Notons que Nokian a son propre pneu homologué, le WR G4 d’origine européenne qui, selon son manufacturier, est un pneu d’hiver dont la gomme a été créée pour un usage estival en Amérique du Nord. Si vous optez pour un pneu de cette catégorie, celui-ci serait le plus recommandable.