Auto123 vous présente son guide d’achat 2020-2021 pour les pneus d’hiver. Découvrez les pneus d’hiver qui se démarquent le plus pour VUS et camionnettes.

Voici le deuxième volet de notre guide d’achat pour les pneus d’hiver pour la saison 2020-2021. Aujourd’hui, nous vous présentons un aperçu des pneus d’hiver les plus recommandés (selon leur catégorie) pour les VUS plus imposants et les camionnettes.

À noter qu’une grande partie des pneus dont il a été question dans le volet traitant des produits pour automobiles s’adresse aussi à la plupart des VUS, petits et intermédiaires, qui partagent des grandeurs similaires.

Michelin

Si Michelin a complètement changé sa lignée de pneus X-Ice pour autos, qui est devenue les X -Ice Snow et North (avec de multiples grandeurs pour VUS et camionnettes plus légères), il nous reconduit ses Latitude X-Ice qui, selon les commentaires recueillis, semblent satisfaire leurs propriétaires, surtout ceux qui conduisent de grands VUS. Notamment, on trouve qu’ils sont silencieux et efficaces.

Photo : Michelin Michelin Latitude X-Ice

Toutefois, il se peut que les grandeurs que vous recherchez pour les camionnettes n’incluent plus les identifications LT (Light Truck) alors que les pneus fabriqués en Europe n’utilisent pas nécessairement cette nomenclature. Ce qui devient important, toutefois, ce sont les indices de charge et c’est là que votre revendeur vous renseignera le mieux concernant le produit le plus adapté pour votre camionnette.

Cependant, si vous recherchez un pneu pour toutes les saisons, ce que les gens du milieu identifient comme des pneus « homologués » (parce qu’ils affichent le logo du flocon de neige dans une silhouette de montagne), Michelin propose désormais la gamme Agilis CrossClimate pour camionnettes (jantes de 15 à 20 pouces incluant les identifications LT pour les plus robustes).

Photo : Michelin Michelin Agilis CrossClimate

Encore une fois, rappelons que le groupe Michelin inclut aussi les pneus BFGoodrich dont les populaires T/A KO2 qui sont homologués et très efficaces dans la neige profonde. Notons qu’ils sont utilisés par quelques constructeurs comme pneus de première monte sur leurs grands pick-up.

Photo : BFGoodrich BFGoodrich T/A KO2

Enfin, on retrouve aussi les pneus Uniroyal dans le giron de Michelin. Dans cette gamme, il y a les Laredo HD/T, que le fabricant recommande aux utilisateurs de camionnettes à usage commercial pour l’hiver. Ce n’est pas un pneu de performance, mais un outil de travail efficace qui respecte les normes de la Rubber Association of Canada pour la conduite hivernale.

