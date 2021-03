Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2021 au Canada. Aujourd’hui, les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les VUS et camionnettes. À voir aussi: Les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les voitures au Canada en 2021. Comme ce fut le cas pour notre guide sur les nouveaux pneus pour autos pour l’été 2020, le palmarès suivant a été élaboré durant une période de confinement ce printemps. L’industrie automobile est soit au ralenti, soit paralysée. Toutefois, la situation devrait revenir à la normale (ou presque) bientôt et plusieurs propriétaires de VUS, de VUM (multisegment) et de camionnettes sentiront le besoin de changer les pneumatiques de leur véhicule. Le guide d’achat qui suit met surtout en vedette les pneus les plus récemment présentés par les manufacturiers. Pour les besoins de la cause, il est question de plusieurs catégories de pneus dans ce reportage. Sachez que si vous possédez une fourgonnette, un VUS, un VUM, ou même une camionnette de format compact ou intermédiaire, il y a de fortes chances que vous trouviez le pneu qu’il vous faut dans le guide des nouveaux pneus dédié aux autos. Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : D.Rufiange Ram 1500 TRX

Dans le présent guide, on traite souvent de pneus dits « hors route » ou « toutes saisons ». Certains seront identifiés A/T pour All Terrain (tous terrains), d’autres A/S pour All Seasons (toutes saisons). Si vous comptez utiliser ces pneus l’hiver prochain, assurez-vous qu’ils affichent le petit logo d’homologation hivernale (le flocon de neige dans une silhouette de montagne). Sachez que l’ordre d’apparition des produits ne reflète ni l’importance ni la préférence. Michelin Comme mentionné dans le reportage sur les pneus de voitures, on sait à quel point les automobilistes canadiens ont un faible pour la marque française Michelin. C’est pourquoi le tout récent Defender LTX MS nous vient immédiatement à l’esprit lorsqu’il est question d’un pneu « tout usage » pour les plus grands VUS et les camionnettes de luxe, surtout si l’on recherche silence et douceur de roulement.

Photo : Michelin Michelin Defender LTX MS

À noter que ce pneu n’est pas tout à fait indiqué pour les sorties hors route et que l’on pourrait trouver mieux pour l’hiver (quoiqu’il soit bien à l’aise lors d’une fine chute de neige automnale). Incidemment, le Defender LTX MS remplace le LTX M/S 2 qui avait déjà une belle réputation. Il est livrable dans une multitude de grandeurs pour jantes de 15 à 22 pouces et même dans le format LT pour de lourdes charges. Les modèles Latitude et Premier représentent également un choix intéressant pour les propriétaires de VUS et de multisegments. Toutefois, les pneus Michelin peuvent s’avérer plus coûteux que bien des produits de la concurrence.

Photo : Michelin Michelin Latitude