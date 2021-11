Auto123 met à l'essai la Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021.

Vous arrive-t-il de rêver de remporter la loterie ? Bien sûr. Au fait, qui n’y pense pas, à moins de se nommer Jeff Bezos, Bill Gates ou quiconque est plus inquiet par la fin du monde que par la fin du mois.

Sur le marché, il y a de ces véhicules qui font rêver et qui semblent destinés à ceux qui sont plus fortunés. Ou à ceux qui gagnent la loterie. C’est comme ça. Et on a chacun nos propres créations de rêves. Certains se lanceraient sur une Lamborghini Aventador, d’autres sur une Bugatti Chiron, ou peut-être une Ferrari.

En ce qui me concerne, c’est le cas depuis que j’ai vu le film Goldfinger quand j’étais gamin, ce serait une Aston Martin DB5. À défaut d’être aussi charismatique que James Bond, au moins, si je pouvais conduire son « char »…

Et la Mercedes-Benz E450 décapotable là-dedans ? Elle serait assurément sur ma liste (il n’est pas vrai que je n’aurais qu’une seule voiture de rêve si je gagnais 65 millions). Pourquoi ?

Voyons ce que cette voiture a de si accrocheur.

Photo : D.Rufiange Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021, toit en place

Photo : D.Rufiange Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021, toit rangé

Une espèce en voie de disparition

Il fut une époque où des décapotables, on en retrouvait partout à travers l’industrie. En fait, règle générale, lorsqu’un constructeur proposait une voiture, il en faisait une version berline, un coupé, une familiale et une décapotable.

On pense bien sûr aux bolides des années 60 et 70, mais il y a 30 ans, même la Sunbird de Pontiac pouvait être livrée sans toit fixe ; ça vous donne une idée.

De nos jours, les cabriolets sont l’exception. Souvent, ce sont des modèles à vocation, comme la Mazda MX-5, la Porsche Boxster, etc. Occasionnellement, comme dans le temps, il s’agit d’une variante sur un thème.

C’est le cas de la Classe E décapotable. Il faut en profiter pendant que c’est encore possible, à condition d’en avoir les moyens.

Photo : D.Rufiange Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021, avant

La grande classe

À travers la planète, Mercedes-Benz possède quelques véhicules phares. Du lot, la Classe E est centrale. Si la SL est iconique et la Classe S l’image de luxe de la marque, la Classe E est le pain et le beurre. Le compromis parfait, aussi, car elle est proposée de tellement de façons qu’il est impossible de ne pas trouver celle qui sustente ses propres aspirations.

Au total, il existe 11 Classe E à travers quatre types de carrosseries, soit la berline (4), le coupé (2), la familiale (3) et le cabriolet (2).

Attardons-nous à celle qui nous intéresse ici.

La version décapotable de la Classe E est offerte de deux manières ; 450 4Matic, AMG E 53 4Matic. C’est la première que nous avons eue à l’essai. La différence entre les deux, c’est surtout la mécanique 6-cylindres turbo de 3 litres qui équipe les deux modèles. Elle suggère 362 chevaux et 369 lb-pi de couple en configuration 450, 429 chevaux et 382 lb-pi de couple avec la livrée AMG. Une boîte automatique à neuf rapports est présente dans les deux cas (réglée plus sportivement avec la mouture AMG).

Photo : D.Rufiange Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021, trois quarts arrière

Un écart de 10 000 $ sépare l’offre qui va de 88 900 $ à 99 900 $. Bien sûr, quantité de groupes d’options sont proposés, chacun ayant pour effet de faire gonfler la dotation et la facture, au même rythme que peut le faire une piqûre de guêpe dans ce dernier cas. Vous nous direz que lorsqu’on a les moyens de payer 100 000 $ pour un véhicule on peut bien ajouter quelques milliers à l’addition et c’est vrai. N’empêche, il est important de faire ses devoirs, bien identifier ses besoins réels et y aller en conséquence. Pourquoi débourser pour des trucs qu’on n’utilisera pas, en fait ?

Notez que pour ceux qui se passeraient bien des nombreuses aides à la conduite qui envahissent les véhicules modernes, vous pouvez éviter de sélectionner le groupe Intelligent Drive pour trouver un véhicule qui va davantage vous laisser conduire. À vous d’analyser cela, vous êtes mieux placés que nous pour savoir ce que vous souhaitez.

Le modèle essayé profitait de quelques options comme une caméra au tableau de bord (300 $), les portières à fermeture automatique et en douceur (550 $), des roues AMG de 20 pouces (1250 $), le groupe Premium (3900 $), l’ensemble Technologie (2100 $) et les caractéristiques de la collection Intelligent Drive. Total : 99 700 $.

Photo : D.Rufiange Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021, intérieur

Au volant

Qu’importe, toutes ces considérations prennent le bord lorsqu’on se glisse derrière le volant et que du bout d’un doigt, on fait basculer la capote dans sa niche. Là, on hume l’air frais de la nature, on laisse le soleil nous envoyer toute la vitamine du monde (crème solaire fortement recommandée) et on s’installe confortablement dans les baquets qui épousent la forme de notre corps comme les matelas dotés de mousse mémoire.

On contemple bien sûr la planche de bord qui est impressionnante avec ses deux écrans intégrés (hautement personnalisable pour la section située directement devant nos yeux), puis on savoure la position de conduite et l’environnement immédiat qui respire le luxe.

Puis, en empruntant n’importe quelle route, on se laisse bercer. La suspension filtre les imperfections de la chaussée au-delà de nos attentes et la douceur de roulement séduit. Oui, la puissance est au rendez-vous et elle est bienvenue lorsqu’elle est requise, mais ce n’est pas ce qu’on recherche vivre avec ce cabriolet. En fait, aux commandes, on se voit prendre le chemin des vacances, amorcer un road trip qui nous ferait faire le tour de l’Amérique, avaler les kilomètres jusqu’à ce qu’il n’y ait plus une goutte d’essence dans le réservoir, bref, savourer le moment au maximum.

Photo : D.Rufiange Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021, calandre

Et quand, avec nos vies effrénées, peut-on envisager de tels scénarios ? À la retraite, évidemment, à condition d’en avoir une avec des conditions dorées et d’avoir économisé au préalable… ou encore en gagnant à la loterie.

Et parce que ce serait ma seule option, voilà pourquoi je la ramène sur la table. Vous aurez bien sûr compris que quiconque a les moyens peut se payer le plaisir offert par une Classe E décapotable. Et aussi que cette voiture n’est pas là pour répondre à vos besoins quotidiens, mais davantage à votre recherche de bien être et de bons moments.

Et au volant de cette voiture, le plaisir, c’est de sentir qu’on est ailleurs, littéralement. En fait, je vous dirais que la Classe E décapotable propose l’évasion de sa routine, quelle qu’elle soit, ou l’élimination temporaire de ses soucis, quel qu’ils soient, ou le rêve, tout simplement.

Car il est encore permis de rêver, heureusement.

Photo : D.Rufiange Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021, profil

Conclusion

La Classe E, c’est tout ce que vous venez de lire… et bien plus. J’ai aussi eu à l’essai la variante familiale AMG E 63 S cet été et l’expérience a été tout autre. En fait mon comportement n’était pas le même derrière le volant, signe que la E 450 décapotable s’adresse à un public différent, qu’elle séduit un acheteur distinct.

Et voilà la grande force de cette Classe E, soit ses personnalités multiples. Dans tous les cas, il faut avoir les reins solides, car même une berline d’entrée de gamme se vend 64 900 $.

La qualité a un prix.

On aime

Qualité de construction

Douceur de roulement exceptionnelle

Décapotable à quatre places ; une espèce en voie d’extinction

On aime moins

Ergonomie perfectible (commandes au volant)

Coûts d’entretien à prévoir

Coûts des options

Photo : D.Rufiange Mercedes-Benz E 450 décapotable 2021, arrière