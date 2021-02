Avec quelque 275 modèles sur le marché, il n’est pas toujours facile de déterminer lesquels représentent les meilleurs achats. En fait, contrairement à la situation qui prévalait il y a 10 ou 20 ans, il y a beaucoup de bons véhicules et peu de citrons. Et c’est tant mieux pour les consommateurs !

En réalité, on doit parler de bons achats et de moins bons achats. Voici un palmarès qui fait le tour de 10 véhicules qui représentent des valeurs sûres, par catégorie. Nos critères, sommairement ? Un bon rapport qualité/prix, une bonne fiabilité anticipée, un côté pratique et un équilibre en matière de conduite (agrément/confort/solidité).

1 – Voitures sous-compactes : Nissan Micra

La Nissan Micra a beau prendre de l’âge, elle qui a fait ses débuts en 2015, elle demeure une voiture qui va vous en donner pour votre argent. Elle peut toujours être acquise pour moins de 10 000 $, ce qui n’est pas à négliger. En prime, son moteur est increvable et elle est amusante à conduire.