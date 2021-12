Auto123 présente à nouveau cette année notre palmarès des voitures neuves les plus abordables au Canada en 2022.

Depuis quelques mois, le coût de la vie se retrouve très souvent dans l’actualité. L’inflation record causée par la pandémie de la Covid-19 et la pénurie d’une quantité innombrable de marchandises notamment fait que même l’automobile n’échappe pas à cette réalité.

Pourtant, il existe encore quelques aubaines du côté de l’automobile neuve. La dernière fois que nous dressions notre palmarès des 10 véhicules les plus abordables, c’était à la fin de 2020, à peine quelques mois après le début de la pandémie. Un an plus tard, l’inflation se fait ressentir, tandis que l’ordre de cette liste a quelque peu changé. Il y a même un ou deux modèles qui ont disparus depuis le mois de décembre 2020.

Place aux véhicules les plus abordables au pays en 2022. Notez qu’il y a peut-être quelques exemplaires 2021 de ces mêmes voitures ou multisegments encore en stock dans certaines concessions.

10e position : Nissan Kicks S 2022 à boîte CVT 20 098 $ + 1 830 $ de frais