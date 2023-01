Auto123 présente à nouveau cette année les voitures les plus abordables au Canada en 2023.

L’achat d’un nouveau véhicule représente une grosse dépense pour le consommateur moyen. Et avec l’inflation record des derniers mois, la hausse des taux d’intérêts et la pénurie de main-d’œuvre et de composantes, l’acquisition d’un nouveau bolide n’est vraiment pas une mine affaire.

Heureusement, nous surveillons le marché pour vous rediriger vers les véhicules les moins cher au pays pour l’année qui vient. Sans surprise, la liste de véhicules de 2022 a changé quelque peu par le retrait de certains modèles, mais aussi l’annulation d’une pièce jugée inutile dans le marché de la voiture abordable de nos jours : la boîte de vitesses manuelle. En effet, quelques voitures économiques ont carrément laissé tomber l’option à trois pédales en 2023, ce qui change l’ordre des choses.

Place au palmarès des véhicules les plus abordables au Canada en 2023.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

10e position : Toyota Corolla L 2023 (avec boîte CVT) 22 960 $ + 1 720 $ de frais