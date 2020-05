Top 10 VUS intermédiaires au Canada en 2018

On sait que les VUS de taille compacte et sous-compacte ont la cote auprès du public depuis plusieurs années, mais il n’en demeure pas moins que le segment des VUS intermédiaires reste l’un des plus populaires de l’industrie. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard s’il regorge de joueurs compétents. Ceux à la recherche de plus d’espace, et parfois d’une plus grande capacité de remorquage, se tournent logiquement vers ce format de véhicules.

Profitons-en donc pour faire le tour de la question en établissant une liste des 10 produits les plus pertinents de cette catégorie et, comme c’est notre coutume, on amorce le tout avec ceux qui sont moyennement intéressants pour se diriger vers ceux qui le sont le plus.

10. Volkswagen Atlas

Aux antipodes du prochain modèle sur notre palmarès, l’Atlas est sobre et raisonnable. C’est un produit pensé et conçu pour les consommateurs américains, et si tout est bien fait ici, on a oublié l’émotion. Or, dans l’esprit des gens, du moins des acheteurs de chez nous, c’est exactement ce qui définit un véhicule Volkswagen. Disons que vous avez des options plus intéressantes dans le segment.

