Le magazine a également considéré les évaluations en matière de sécurité réalisées par l’institut américain NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Qui plus est, l’angle « familial » de ce top 20 nécessite un test avec une experte du siège d’enfant, Abbie Patterson. Cette dernière, propriétaire de la compagnie Super Car Seat Geek, a fait le test avec tous les types de sièges d’appoint pour enfants dans plus de 50 modèles automobiles.

Dans le segment des minifourgonnettes, la Kia Sedona repart avec les honneurs du modèle avec le meilleur rapport qualité/prix à cause de son prix plus abordable dans sa livrée de base. Le magazine note toutefois qu’il n’est pas possible d’arrimer trois sièges d’enfants à la deuxième rangée dans le modèle le moins onéreux. Le changement de boîte de vitesses automatique (de six à huit rapports depuis l’année-modèle 2019) fait du bien à la douceur dans les changements de rapports.

Minifourgonnettes – Meilleur choix écologique : Chrysler Pacifica Hybrid