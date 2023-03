Auto123 présente notre Top 10 des véhicules à traction intégrale les plus abordables au Canada en 2023.

Les véhicules équipés d’un rouage intégral sont de plus en plus nombreux au nord du 49e parallèle, et on comprend pourquoi. Non seulement les constructeurs se rendent compte de l’avantage d’offrir des véhicules plus complets, mais il y a également une question de marge de profit plus élevée lorsque les véhicules sortent justement de l’usine avec un prix de base plus élevé. Et puis, la demande est là, du côté des consommateurs.

Cette année, contrairement aux saisons précédentes, le recensement des véhicules (munis d’un rouage intégral) les plus abordables confirme qu’il y a bel et bien du mouvement dans ce créneau plus accessible financièrement. En fait, la liste de l’an dernier a été passablement chamboulée, à un point tel qu’il y a beaucoup de nouveaux modèles en 2023.

Une fois de plus, nous procédons avec le plus cher des 10 pour terminer avec LE véhicule équipé de quatre roues motrices le moins onéreux au pays.

Note : Cette année, nous avons décidé de regrouper tous les frais indiqués par les sites web des constructeurs. Avec toutes les appellations et autres frais, ça devient difficile de s’y retrouver. Voilà pourquoi nous avons simplifié le calcul. À noter, il faut tout de même ajouter les taxes en vigueur à ces prix.

10e position : Toyota Corolla Hybride LE AWD 2023 27 490 $ + 2774 $ (frais)