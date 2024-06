Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2024-2025. Aujourd’hui, 10 modèles tout électriques !

Même si le secteur des véhicules électriques à batterie (VÉ) continue à évoluer à un rythme effréné, on constate que même jusqu'en 2025 et 2026, ce sont les constructeurs de luxe qui continueront probablement à offrir le plus grand nombre et la plus grande variété de modèles.

Cela dit, nous commençons à voir des modèles tout électriques plus abordables apparaitre sur le marché.

Voici notre liste des modèles les plus intéressants à venir dans les mois à venir.

BMW iX3 2026