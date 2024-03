BMW prépare tranquillement la prochaine étape de son virage électrique avec la nouvelle plateforme Neue Klasse qui va faire ses débuts en 2025 en servant les modèles iX3 et i3. Ces deux produits sont attendus comme produits 2026.

Dans le cas du iX3, vous aurez deviné qu’il s’agira d’une variante électrique du VUS X3 qui sera redessiné pour 2025. Pour l’i3, on parlera cette fois d’une version électrique de la berline de Série 3 qui, elle, doit faire peau neuve en 2026. Le modèle n’aura donc rien à avoir avec l’i3 que l’on a déjà connu.

Voir : Munich 2023 : Le concept BMW Vision Neue Klasse fait son entrée en scène

Concept BMW Vision Neue Klasse, profil Photo : BMW

Les versions utilisant toujours un moteur à essence vont reposer sur la plateforme CLAR II qui est celle des Série 5 et Série 7 à essence, ainsi que des i5 et i7 électriques.

L’arrivée de ces deux nouveaux modèles électriques va aussi coïncider avec le départ d’autres véhicules. Par exemple, il n’y aurait pas de prochaine génération de la Z4, qui va être offerte seulement sous forme de décapotable d’ici la fin de son cycle de vie.

Quant à la Série 8, des sources internes désirant garder l’anonymat prétendent que seule la berline Gran Coupe serait de la partie lors du renouvellement du modèle, ce qui laisserait le coupé et le décapotable dans les livres d’histoire. On peut deviner qu’un i8 pourrait suivre.

La compagnie aurait aussi d’autres plans pour la gamme Alpina, qui joue la carte du grand luxe. On désirerait en faire encore plus afin de concurrencer de façon plus nette une division comme Maybach chez Mercedes. Pour éviter la concurrence interne, Rolls-Royce renoncerait à remplacer la Ghost, un modèle que la future Alpina B7 remplacerait. Rolls-Royce devrait miser davantage sur l’exclusivité, avec une variante décapotable du coupé électrique Spectre et des voitures personnalisées à prix mirobolant comme le récent modèle Droptail.

Bref, ça va bouger chez BMW en matière d’électrification et d’offre, alors que la gamme va sérieusement changer de poil au cours des prochaines années.