Trois rappels distincts pour 40 000 véhicules chez Ford

Ford procède à trois rappels distincts de façon simultanée, si bien qu’au total ce sont 40 000 véhicules des années 2014 à 2020 qui sont invités à l’atelier, dont les modèles Expedition et Mustang.

Rappel 1

La campagne la plus importante touche les VUS Expedition chez Ford et Navigator chez Lincoln. Dans les deux cas, la compagnie explique que les fonctions d’assistance du système de prévention des collisions avant (avertissement de collision, assistance dynamique au freinage et freinage d’urgence automatique) ne s’activent tout simplement pas. Conséquemment, si une collision est imminente, le véhicule n’avertira pas le conducteur et ne ralentira pas non plus pour atténuer la force de l’impact. On ne parle pas de fonctions qui rendent ces produits autonomes, mais certains conducteurs se fient à ces dispositifs sachant qu’ils peuvent leur venir en aide.

En tout, 25 081 unités sont concernées. Pour ce qui est des unités en circulation au Canada, on parle de 158 Ford Mustang et 1106 modèles Ford Expedition et Lincoln Navigator.

Photo : Ford Ford Expedition 2019

Ford n’a pas connaissance d’accidents ou de blessures causés par ce défaut. Elle souligne que les modèles Expedition visés ont été fabriqués entre le 16 avril 2019 et le 20 mars 2020 à son usine de camions du Kentucky. Pour ce qui est des Navigator, ils ont été assemblés dans la même usine entre le 15 juillet 2019 et le 19 mars 2020.

Pour effectuer les correctifs, les techniciens reprogrammeront le module de contrôle de la carrosserie, l’ABS, le groupe d’instruments et le module de contrôle des phares avec le calibrage approprié. Ils devront également réinitialiser le système de contrôle de la pression des pneus.

Photo : Lincoln Lincoln Navigator 2019

Rappel 2

Le deuxième rappel concerne des versions 2019 et 2020 de la Ford Mustang, fabriquées entre le 26 avril et le 10 octobre 2019, ainsi que des éditions 2019 du Lincoln Navigator, construites entre le 16 octobre 2018 et le 13 octobre 2019. Dans les deux cas, le message « transmission not in park » (traduction libre = sélecteur de rapports qui n’est pas à la position P) et le carillon d’avertissement correspondant ne sont actifs que pendant trois secondes lorsque le contact est coupé et que la porte du conducteur est fermée. Dans ces circonstances, le groupe d’instruments devrait afficher le message pendant 30 minutes et le carillon devrait être audible pendant 10 secondes.

Ford n’est pas au courant d’accidents ou de blessures liés à ce défaut. Elle a déclaré que 10 460 modèles étaient visés par ce rappel, mais elle n’a pas précisé le nombre exact pour chaque produit. La reprogrammation du groupe d’instruments permettra de résoudre le problème.

Photo : Ford Ford Transit Connect 2015

Rappel 3

Enfin, si vous conduisez régulièrement (ou suivez) un Ford Transit Connect, un rappel a été émis concernant le toit ouvrant. En tout, 5088 modèles construits entre le 17 juillet 2014 et le 1er octobre 2016 ont quitté l’usine de Valence, en Espagne, avec un lien inadéquat entre le toit ouvrant panoramique et la carrosserie. Avec le temps, trois choses peuvent se produire ; un bruit de vent important peut se faire entendre, de l’eau peu s’infiltrer, mais surtout, le toit ouvrant peut tout simplement s’envoler. D’où la référence au début de ce paragraphe pour tous ceux qui se trouvent derrière ce véhicule sur la voie publique.

Miraculeusement, aucun accident ou blessure n’a été associé à ce défaut. Les techniciens de Ford enlèveront, nettoieront et réinstalleront la vitre du toit ouvrant panoramique pour s’assurer qu’elle est bien fixée à la carrosserie.